به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله صالحی در سخنانی با اشاره به جزئیات اجرای قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، اظهار داشت: بر اساس این قانون، فروش دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، ارز، طلا و رمزارز که پیش از ایجاد «بستر اجرایی» خریداری شده‌اند، تا سه سال پس از راه‌اندازی سامانه اجرایی از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف خواهند بود.

وی افزود: این مهلت برای اشخاص حقوقی چهار سال در نظر گرفته شده و هدف از آن، ایجاد فرصت برای انطباق فعالان اقتصادی با شرایط جدید و جلوگیری از بروز نگرانی در میان مردم است.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان با تأکید بر اینکه قانون یادشده ۲۰ ماه فرصت برای آماده‌سازی بسترهای اجرایی دارد، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و رصد معاملات دارایی‌های مشمول است و در صورت تکمیل زودتر این زیرساخت‌ها، اجرای قانون نیز پیش از موعد آغاز خواهد شد.

صالحی، تصریح کرد: بدیهی است برخی از دارایی‌ها بر اساس شرایط خاص ممکن است مشمول معافیت‌های ویژه شوند و اطلاع‌رسانی دقیق دراین‌خصوص در زمان اجرا انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت این قانون، گفت: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، گامی مؤثر در جهت شفاف‌سازی اقتصاد، کنترل فعالیت‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید است و اجرای دقیق و تدریجی آن، به نفع عدالت اقتصادی و توسعه پایدار کشور خواهد بود.