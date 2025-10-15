به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست از سلسله پیشنشستهای چهارمین کنگره بینالمللی امام علی (ع) انسان ۲۵۰ ساله و تمدن نوین اسلامی با موضوع «جلوههای حکمت و اندیشه علوی در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی» به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میشود.
در این نشست محمدجعفر محمدزاده پژوهشگر حوزه فرهنگ و رسانه به دبیری محمد نجاری سخنرانی میکند.
این نشست روز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد و علاقه مندان میتوانند این نشست را از طریق پیوند https://webinar.ihcs.ac.ir/rooms/ilt-rrz-ez5-21f/join دنبال کنند.
