  1. دین و اندیشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

نگاهی به جلوه‌های حکمت و اندیشه علوی در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

نگاهی به جلوه‌های حکمت و اندیشه علوی در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

نشست «جلوه‌های حکمت و اندیشه علوی در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی» از سری نشست های کنگره بین‌المللی «امام علی (ع) انسان ۲۵۰ ساله و تمدن نوین اسلامی» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست از سلسله پیش‌نشست‌های چهارمین کنگره بین‌المللی امام علی (ع) انسان ۲۵۰ ساله و تمدن نوین اسلامی با موضوع «جلوه‌های حکمت و اندیشه علوی در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی» به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

در این نشست محمدجعفر محمدزاده پژوهشگر حوزه فرهنگ و رسانه به دبیری محمد نجاری سخنرانی می‌کند.

این نشست روز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد و علاقه مندان می‌توانند این نشست را از طریق پیوند https://webinar.ihcs.ac.ir/rooms/ilt-rrz-ez5-21f/join دنبال کنند.

کد خبر 6623227
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها