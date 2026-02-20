کنگره امام علی انسان ۲۵۰ ساله و تمدن اسلامی فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین کنگره بین المللی امام علی (ع) انسان ۲۵۰ ساله و تمدن اسلامی در پنج محور کلی از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

امام علی (ع) و عدالت اجتماعی، امام علی (ع) و مسئولیت اجتماعی، امام علی (ع) انسان ۲۵۰ ساله؛ نهضت های اسلامی و تمدن نویت اسلامی، امام علی (ع) و نظام حکمرانی مطلوب، مطالعات امام شناسی با تاکید بر شخصیت امام علی (ع) و انسان ۲۵۰ ساله و بررسی پژوهش های آثار

علاقه مندان می توانند چکیده مقالات خود را تا ۲۵ اسفندماه و اصل مقالات را تا اردیبهشت ۱۴۰۵ به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.

اختتامیه این همایش نیز ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار می شود.