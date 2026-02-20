  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

کنگره امام علی انسان ۲۵۰ ساله و تمدن اسلامی فراخوان داد

چهارمین کنگره بین المللی امام علی (ع) انسان ۲۵۰ ساله و تمدن اسلامی خردادماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین کنگره بین المللی امام علی (ع) انسان ۲۵۰ ساله و تمدن اسلامی در پنج محور کلی از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

امام علی (ع) و عدالت اجتماعی، امام علی (ع) و مسئولیت اجتماعی، امام علی (ع) انسان ۲۵۰ ساله؛ نهضت های اسلامی و تمدن نویت اسلامی، امام علی (ع) و نظام حکمرانی مطلوب، مطالعات امام شناسی با تاکید بر شخصیت امام علی (ع) و انسان ۲۵۰ ساله و بررسی پژوهش های آثار

علاقه مندان می توانند چکیده مقالات خود را تا ۲۵ اسفندماه و اصل مقالات را تا اردیبهشت ۱۴۰۵ به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.

اختتامیه این همایش نیز ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار می شود.

سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

