سمیه حسنی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای اجرایی این نهاد برای بهرهبرداری بهینه از منابع زراعی، گفت: از آغاز فصل زراعی جاری تاکنون، سطحی معادل ۱۷۰۰ هکتار از اراضی شهرستان برای کشت کلزا با کشاورزان قرارداد بسته شده و از این میزان، ۳۰۰ هکتار تاکنون سبز شده است.
وی با بیان اینکه کلزا یکی از محصولات مهم در برنامه توسعه کشاورزی پایدار محسوب میشود، افزود: این گیاه روغنی علاوه بر ارزش غذایی و دارویی، نقش مؤثری در تقویت ساختار خاک، افزایش ماده آلی و کنترل علفهای هرز در اراضی زراعی دارد. همچنین، کنجاله حاصل از فرآوری آن خوراک مناسبی برای دام، طیور و آبزیان است.
حسنی در ادامه با اشاره به اقدامات مکمل جهاد کشاورزی در زمینه تأمین علوفه دام اظهار داشت: در راستای بهینهسازی کشت دوم در شالیزارها و تأمین خوراک دامی در فصول کمبود علوفه، امسال ۷۵۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت شبدر برسیم اختصاص یافته است.
به گفته رئیس جهاد کشاورزی بهشهر، شبدر برسیم بهعنوان یکی از گیاهان علوفهای پربازده، مزایای متعددی برای کشاورزان به همراه دارد.
وی در این زمینه گفت: این گیاه با افزایش ازت خاک و کاهش مصرف کودهای شیمیایی، موجب بهبود باروری زمین میشود. از سوی دیگر، امکان برداشت چندباره در یک فصل، ارزش غذایی بالا و عدم نیاز به آبیاری از ویژگیهای ممتاز آن است.
وی افزود: دامداران منطقه میتوانند در نیمه دوم سال از این محصول بهعنوان منبع اصلی علوفه تازه و مغذی استفاده کنند. کشت شبدر برسیم نهتنها موجب افزایش درآمد بهرهبرداران شده، بلکه از بیکاری فصلی روستاییان نیز جلوگیری کرده است.
حسنی در پایان تأکید کرد: سیاستهای جهاد کشاورزی شهرستان در راستای ارتقای بهرهوری، پایداری تولید و تقویت اقتصاد کشاورزان منطقه ادامه خواهد داشت.
