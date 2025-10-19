به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از inews، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از مذاکرات فشرده و پرتنش با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینیاش در کاخ سفید، به نظر میرسد که تصمیم گرفته است تا موشکهای تامهاک را در اختیار اوکراین قرار ندهد.
موشک تامهاک یک موشک کروز دوربرد است که به طور معمول از دریا برای حمله به اهداف در عمق خاک دشمن پرتاب میشود.
این موشک با برد ۲۵۰۰ کیلومتری، میتوانست یک هزار و ۹۴۵ هدف نظامی روسیه و حتی شهر مسکو را نیز در تیررس خود قرار و توانایی اوکراین برای پاسخ به حملات روسیه را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
ترامپ پیشتر اشاره کرده بود که این سلاحها را به ناتو ارائه خواهد داد تا به اوکراین تحویل داده شوند. او در مسیر سفر به اراضی اشغالی گفته بود که « شاید اگر این جنگ حل نشود، تامهاکها را به آنها بدهم.»
اما پس از دیدار روز شنبه در کاخ سفید، به نظر میرسد که ترامپ از این ایده عقبنشینی و ابراز امیدواری کرد که جنگ بدون استفاده از تامهاک پایان یابد. حالا این پرسش مطرح میشود که چه چیزی نظر ترامپ را تغییر داد؟
خطر جنگ هستهای
روسیه آشکارا اعلام کرده است که تامین موشکهای تامهاک برای اوکراین جنگ را تشدید میکند و حتی شاید به جنگ هستهای منجر شود.
دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت و رئیس جمهور سابق روسیه، هشدار داد که تشخیص تمایز بین موشکهای تامهاک با کلاهک هستهای و غیرهستهای پس از پرتاب غیرممکن است و به طور غیر مستقیم گفت که پاسخ روسیه به چنین حملهای میتواند هستهای باشد. مدودف دراینباره گفت: «روسیه چگونه باید پاسخ دهد؟ دقیقاً همینطور!»
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین هفته گذشته گفت که «مسئله تامهاک بسیار نگرانکننده است» و فروش آنها را «لحظهای بسیار حساس» توصیف کرد که به تشدید «تنشها از تمام طرفین منجر خواهد شد.»
وی دراینباره گفت: «فقط تصور کنید؛ یک موشک دوربرد شلیک شده و در حال پرواز است و ما میدانیم که ممکن است هستهای باشد. فدراسیون روسیه چه فکری باید بکند؟ روسیه چگونه باید واکنش نشان بدهد؟ کارشناسان نظامی خارجی باید این حرفها را درک کنند.»
مشخص نیست که تهدیدهای مسکو تا چه حد جدی است، زیرا روسیه پیشتر چندین بار هشدار جنگ هستهای را داده است. اما به نظر میرسد که زلنسکی خطر تشدید تنش را دلیل اصلی عدم دستیابی به توافق میداند و به خبرنگاران گفت که او و ترامپ درباره موشکهای دوربرد صحبت کردند، اما تصمیم گرفتند در این مورد اظهارنظری نکنند، «زیرا واشنگتن خواستار تشدید تنشها نیست.»
وی به این پرسش که آیا پس از ملاقات در کاخ سفید به دریافت تاماهاک خوشبینتر است یا نه، پاسخ داد: «من واقعبین هستم»!
کشیدهشدن پای آمریکا به جنگ
پس از تهدیدهای روسیه، این امکان وجود دارد که ترامپ احساس کرده باشد «تامین تامهاک برای اوکراین به معنای دخالت بیش از اندازه آمریکا در جنگ است.»
کرملین بهتازگی اعلام کرد که پوتین در تماس این هفته، به ترامپ گفته فروش تامهاک به اوکراین «ضربه چشمگیری» را به روابط آمریکا و روسیه وارد میکند و مذاکرات صلح را به خطر میاندازد.
پوتین اوایل ماه جاری گفت که استفاده از تامهاکها بدون مشارکت مستقیم متخصصان نظامی آمریکایی ممکن نیست و چنین مداخلهای به «مرحله جدیدی از تشدید تنش» منجر میشود.
ترامپ چه این اظهارات و تهدیدها را خطری جدی برای امنیت آمریکا در نظر گرفته باشد یا نه، در هر حال میداند که دخالت بیشتر آمریکا احتمالا برای حامیان اصلی انتخاباتیاش جذاب نخواهد بود.
ترامپ با رویکرد انزواگرایانه در مسائل مرتبط با سیاست خارجی و کاهش کمکهای بینالمللی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد و وعده داد تا به مداخله آمریکا در «جنگهای بیپایان» خارجی پایان دهد.
تونی برنتون، سفیر سابق انگلیس در روسیه، گفته که ترامپ صراحتا اعلام کرده است که به باور وی «جنگ اوکراین، جنگ آمریکا نیست، بلکه جنگ اروپاست و هرچند آمریکا تا حدی مایل به حمایت است، اما در نهایت اروپا باید بار اصلی تسلیح و کمک مالی به اوکراین را به دوش بکشد.»
دغدغه کاهش زرادخانه آمریکا
یکی از نگرانیهای متحدان اوکراین در طول جنگ، تامین بیش از اندازه تسلیحات و تضعیف زرادخانههای داخلیشان بوده است.
اوکراین به نسخهای نسبتا جدید از موشک تامهاک با لانچر زمینی نیاز دارد، زیرا کشتیها و زیردریاییهایی که به طور معمول این موشکها از آنها پرتاب میشوند را در اختیار ندارد.
این لانچرهای زمینی کمیاب هستند و طبق گزارشها، ارتش آمریکا تنها ۲ مورد از چنین لانچرهایی در اختیار دارد.
ترامپ گفته است که آمریکا نمیتواند ذخایر تامهاک خود را خالی کند و افزود که «ما هم به آنها نیاز داریم و از این رو نمیدانم در این مورد چه میتوانیم بکنیم.»
نظر شما