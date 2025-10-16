به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اشارهای مشخص به درخواست کییف از واشنگتن برای دریافت موشک دوربرد «تامهاوک»، گفت که در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینیاش درباره تمایل کییف برای تغییر به فاز تهاجمی علیه روسیه، گفتگو خواهد کرد.
ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تخصیص موشک تامهاوک به اوکراین و دیدار فردا با زلنسکی در کاخ سفید گفت: ما درباره جنگ صحبت خواهیم کرد. آنها (اوکراینیها) میخواهند وارد فاز تهاجمی بشوند. درباره آن تصمیمگیری خواهم کرد اما تصمیم آنها چنین است و شما هم میدانید و ما باید دراینباره تصمیمگیری کنیم.
روسیه همواره تاکید کرده است که تامین موشک تامهاوک برای اوکراین تغییری در شرایط میدان نبرد ایجاد نخواهد کرد. همچنین به گفته کرملین، کار با این موشکهای پیشرفته به مشارکت مستقیم متخصصان آمریکایی نیاز دارد و این عملاً به معنای ورود واشنگتن به جنگ با مسکو است.
