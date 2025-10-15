به گزارش خبرنگار مهر، امید نورافکن، مدافع تیم ملی فوتبال ایران، درباره دو دیدار اخیر تیم ملی مقابل روسیه و تانزانیا اظهار داشت: هر بازی که تیم ملی انجام دهد، مورد نقد قرار می‌گیرد و ما هم به مردم ایران احترام می‌گذاریم.

او ادامه داد: در دیدار با روسیه مقابل ۵۰ هزار تماشاگر به میدان رفتیم و چنین بازی‌هایی به آماده‌سازی تیم ملی کمک زیادی می‌کند تا در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور قدرتمندی داشته باشیم. مردم ما اطلاعات کافی از تیم تانزانیا ندارند، اما این تیم ملی بسیار خوبی دارد.

نورافکن در ادامه تصریح کرد: ما خودمان انتظار داریم با تیم‌های بزرگ بازی کنیم. کره جنوبی و ژاپن تیم‌هایی مثل برزیل را دعوت می‌کنند و در کشورهای خودشان بازی برگزار می‌کنند، اما ما در ایران نه استادیوم مناسب داریم و نه امکانات کافی. تا جام جهانی ۷، ۸ ماه فرصت داریم و باید با تیم‌های خوب بازی کنیم.

وی افزود: تیم‌های کیپ ورد و مصر هرگز به اندازه تیم‌های مطرح فوتبال جهان قدرت ندارند. بازی با تیم‌های بزرگ باعث می‌شود نقاط ضعف و قوت خودمان را به طور کامل متوجه شویم، اما ما زیرساخت‌های لازم را نداریم و در مقابل مردم هم نمی‌توانیم پاسخ مناسبی بدهیم. زمانی استادیوم آزادی را داشتیم، اما حالا آن هم دیگر در دسترس نیست.

نورافکن با انتقاد از میزبانی بازی‌ها در خارج از ایران گفت: چرا باید به جای ایران، در امارات مقابل تانزانیا بازی کنیم؟ کشورهای سطح دو و سه آسیا امکانات بهتری از ما دارند و این مسئله بسیار نامناسب است و برای فوتبال ایران جای نگرانی دارد.