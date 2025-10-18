شاهین بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد تیم ملی در دو دیدار دوستانه برابر روسیه و تانزانیا گفت: در هر دو بازی ضعفهای زیادی داشتیم که همه متوجه آن شده اند و امیدوارم هرچه زودتر کادر فنی تیم ملی مشکل خط دفاع را برطرف کند. برابر روسیه بارها مدافعان ما اشتباه داشتند که اگر روسها دقت بیشتری داشتند دروازه ما بیشتر فرو میریخت. بطور حتم شرایط در جام جهانی متفاوت است و تیمها به راحتی از موقعیتهایی که به دست میآورند به سادگی عبور نمیکنند.
مدافعان ما تماشاگر بودند
وی با انتقاد از عملکرد مدافعان با تجربه تیم ملی گفت: سطح اختلاف فوتبال ما با تانزانیا بسیار زیاد است ولی همین تیم دقایق زیاری صاحب توپ بود و چندین خطر جدی را هم برروی دروازه ما ایجاد کرد که مدافعان ما یا استرس داشتند یا تنها تماشاگر بودند و اگر بازیکنان تانزانیا دقت بیشتری داشتند بطور حتم دروازه ما باز میشد. که یکبار نیازمند منجی دروازه شد و اجازه نداد حریف به گل دست پیدا کند.
از دادن پاس سالم عاجز بودیم
مدافع سابق تیم ملی در ادامه خاطر نشان کرد: متأسفانه اشتباهات فردی و تیمی در بازی زیاد بود و دیدیم که بازیکنان تیم ملی کشورمان عاجز از دادن چند پاس سالم به همدیگر بودند که این ضعف بزرگ باید هرچه زودتر برطرف شود. مگر میشود بازیکنان با تجربه نتوانند ۱۰ پاس سالم به یکدیگر بدهند. اگر قرار است با تجربهها تا این حد عملکرد ضعیف داشته باشند بهتر از بازیکنان جوان استفاده کنیم که کوهی از انگیزه هستند و به مراتب با ادعای کمتر بهتر بازی خواهند کرد.
مراقب باشیم زنگ تفریح نشویم
شاهین بیانی با ابراز نگرانی از عملکرد تیم ملی گفت: با این وضعیت نگرانیها بیشتر شده. جام جهانی جای آزمون و خطا نیست و همه تیمها با قدرت کامل حضور پیدا میکنند. تیمها نقاط ضعف خود را برطرف کرده و برای اعتبار فوتبال کشورشان میجنگند. کادر فنی تیم ملی هم باید نواقص را برطرف کند تا یک تیم ملی پرقدرت داشته باشیم.
باید ژاپن و کره جنوبی را الگوی خود قرار دهیم که با برنامه ریزی طولانی مدت و زیر ساخت درست شگفتی سازی میکنند و میبینیم که ژاپن برزیل را شکست میدهد. باید راهی که ژاپن و کره جنوبی میروند را برویم تا بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم در غیر این صورت روز به روز بجای پیشرفت دچار پسرفت خواهیم شد و اعتبار خود را در آسیا هم از دست خواهیم داد.
بازی با تیمهای بزرگ فراموش نشود
بیانی در پایان و با تاکید بر اینکه از فیفا دیها باید بهترین استفاده را داشته باشیم گفت: امیدوارم از فرصت فیفا دی استفاده کنیم البته نه اینکه با تیمهایی مثل تانزانیا بازی کنیم که هیچ دستاورد فنی برای ما ندارد و تنها برد آن ما را فریب خواهد داد. تیم ملی باید با تیمهای بزرگ بازی کند تا محک جدی خورده و ضعفها برطرف شود. امیدوارم مسئولان فوتبال کشور وسواس بیشتری به خرج دهند تا تیم ملی نتایج خوبی در جام جهانی به دست بیاورند.
