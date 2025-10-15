https://mehrnews.com/x39jGv ۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۷ کد خبر 6623549 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۷ تشرف دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به حرم مطهر رضوی مشهد- در این فیلم تشرف ۶۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران، به حرم مطهر رضوی را مشاهده میکنید. دریافت 147 MB کد خبر 6623549 کپی شد مطالب مرتبط چهارشنبهای دیگر در حرم امام رضا(ع) مروی: نظامیان مایه عزت دین و امنیت جامعه هستند هوشمند: رونمایی از ۲ اثر فاخر «چای و گلاب» و «خادم الرضا(ع)» در مشهد برچسبها حرم امام رضا (ع) دانشجویان مشهد
نظر شما