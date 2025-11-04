به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در آستانه اعزام تیم ملی بزرگسالان ایران به رقابت‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، جمعی از ملی‌پوشان کشورمان با هدف زیارت بارگاه منور امام رضا (ع) و توسل به ائمه اطهار برای موفقیت در این مسابقات، با سفر به مشهد مقدس به حرم مطهر رضوی مشرف شدند.

در این سفر معنوی، محمدرضا طیبی، علی امیریان، زهرا نجفی، مهسا میرزاطبیبی، فاطمه محیطی‌زاده، مهلا محروقی و صبا خراسانی به‌همراه زهرا نبی‌زاده و امیر الوند به‌عنوان اعضای کادر فنی حضور دارند.

تیم ملی دوومیدانی ایران روز ۲۲ آبان‌ماه به مقصد ریاض، عربستان سعودی اعزام خواهد شد تا در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی شرکت کند.