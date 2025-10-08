هوشمند: رونمایی از ۲ اثر فاخر «چای و گلاب» و «خادم الرضا(ع)» در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هوشمند در حاشیه اکران مستند جدید «خادم الرضا(ع)»، با تمرکز بر زندگی، آثار و ارادت دیرینه استاد نگارگر شهیر ایرانی، محمود فرشچیان که در سینما مهر کوهسنگی مشهد با حضور جمعی از هنرمندان، مسئولین و اهالی رسانه اکران شد، به معرفی این اثر پرداخت و گفت: این مستند به تبیین ابعاد مختلف شخصیت مرحوم استاد محمود فرشچیان اختصاص دارد.

رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی افزود: یکی از خدمات برجسته استاد فرشچیان طراحی ضریح مطهر حضرت رضا (ع) و همچنین اهدای آثار نگارگری ایشان به موزه آستان قدس رضوی است که تمامی آثار مذهبی فاخر ایشان در تالار استاد فرشچیان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

وی به محتوای ویژه مستند اشاره کرد و گفت: محور اصلی این مستند، روایت و مصاحبه منتشرنشده از خود استاد فرشچیان است که تاکنون به نمایش درنیامده بود. همچنین بخشی از تصاویر منتشرنشده از عملیات تعویض ضریح مطهر حضرت رضا(ع) به همراه داستان‌های پیرامون این موضوع نیز در این مستند به منصه ظهور رسید. این مستند به تهیه‌کنندگی هادی سمیعی، رضا دهقان در جایگاه نویسنده و کارگردان، و پژوهش حمیدرضا آزادگان تولید شده است.

هوشمند تأکید کرد: آستان قدس رضوی برای تکریم این شخصیت برجسته و تبیین رفتار این بزرگوار به‌عنوان خادم بارگاه منور رضوی، تولید این اثر را ضروری می‌دانست.

رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی همچنین به معرفی نماهنگ «چای و گلاب» پرداخت و اظهار کرد: این نماهنگ روایتی متفاوت از یک پدر و مادر شهید مفقودالاثر است که قصه آن از گلاب‌گیری کاشان آغاز می‌شود، در گیلان ادامه پیدا می‌کند و در نهایت به چای‌خانه حرم مطهر حضرت رضا (ع) می‌رسد.

وی اضافه کرد: این اثر که محصول مشترک مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی و خانه تولیدات جوان سازمان صدا و سیما بود، به‌عنوان عرض ارادت خانواده معظم شهدا به حضرت امام رضا (ع) تولید و پخش شد.