هگست: اگر جنگ اوکراین پایان نیابد، با متحدانمان آماده بازدارندگی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در سخنانی تنها برای خوشامد رئیس جمهور خودشیفته کشورش ادعا کرد: جنگ در اوکراین باید پایان یابد؛ همانطور که رئیس جمهور ترامپ در غزه و خاورمیانه (غرب آسیا) انجام داد.

وزیر جنگ آمریکا در ادامه با هدف دریافت ثروت‌های مادی اروپایی‌ها به بهانه ارسال تسلیحات به اوکراین، اضافه کرد: اروپایی‌ها باید همچنان مسئولیت اصلی دفاع از این قاره را برعهده داشته باشند. زمان پایان جنگ در اوکراین فرا رسیده است. اگر این جنگ پایان نیابد، ایالات متحده و متحدانش آماده بازدارندگی هستند.

این در حالیست که مسکو تا کنون بارها تاکید کرده است که ارسال تسلیحات غربی به اوکراین تغییری در توازن قوا در میدان نبرد ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا اوکراین با کمبود شدید نیروی انسانی و فرار و ترک خدمت گسترده رو به رو است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به‌تازگی مدعی شد که با تامین مالی اروپاییان برای خرید تسلیحات آمریکایی، اوکراین همچنان قادر به دستیابی به اهداف قلمرویی خود است.

این ادعا درست نقطه مقابل ارزیابی قبلی وی است که گفته بود اوکراین «هیچ کارتی» برای بازی در اختیار ندارد!