به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین درباره ارسال احتمالی موشک دوربرد «تام‌هاوک» از آمریکا برای اوکراین، هشدار داد.

به گفته وی، شلیک موشک‌های تام‌هاوک نیازمند مشارکت پرسنل آمریکایی است، بنابراین تحویل احتمالی این موشک‌ها به کی‌یف می‌تواند تبعات جدی به دنبال داشته باشد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره پیام دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، در شبکه‌های اجتماعی که گفته بود انتقال چنین تسلیحاتی می‌تواند «برای همه بد تمام شود»، تاکید کرد: مدیریت و کار با این موشک‌های پیشرفته به‌طور اجتناب‌ناپذیری به حضور متخصصان آمریکایی نیازمند و این یک واقعیت آشکار است. پست مدودف هم به همین موضوع اشاره دارد.

پسکوف تصریح کرد: هر کارشناسی که این موضوع را دنبال می‌کند، به طور کامل آن را درک می‌کند.

مدودف پیش‌تر در پیام‌رسان «مکس»، پیام‌رسان ملی روسیه، نوشته بود که ارسال احتمالی موشک‌های تام‌هاوک به کی‌یف برای هیچ‌کس سودی نخواهد داشت. وی تاکید کرد که تشخیص اینکه یک موشک تام‌هاوک حین شلیک حامل سلاح هسته‌ای است یا معمولی، غیرممکن و این موضوع بارها تاکید شده است. به گفته وی، «این کی‌یف نیست که شلیک‌ها را انجام می‌دهد، بلکه ایالات متحده است.»