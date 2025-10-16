به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان با حمله به اتحادیه اروپا به دلیل تحریک ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین به تداوک جنگ و مانعتراشی بر سر تلاشهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای میانجیگری صلح در اوکراین، گفت که اگر این تحریکها در کار نبود، جنگ مدتها پیش تمام شده بود.
اوربان در گفتگو با نشریه Mandiner مجارستان گفت: درباره جنگ اوکراین و روسیه باید بگویم که اگر اروپا در پشت پرده زلنسکی را تحریک نمیکرد، ترامپ مدتها پیش(بین آنها) صلح برقرار کرده بود.
به گفته وی، تلاشها برای پایان بخشیدن به جنگ ناکام ماند زیرا بروکسل تلاشهای میانجیگرانه واشنگتن را مختل کرد.
وی افزود: اگر اروپاییها با سیاست ترامپ مخالفت نمیکردند و با آمریکاییها همسو میشدند، صلح حاصل میشد. اما رهبران اروپایی خواستار ادامه جنگ هستند. آنها موضع نظامی روشنی دارند. راهبرد و طرحی نظامی دارند و آشکارا آن را اعلام میکنند و در تلاشند تا ترامپ را از جناح صلح به سمت خودشان و ادامه جنگ بکشانند. اگر غرب متحد میبود، در جبهه اوکراین و روسیه صلح برقرار میشد.
اوربان در پاسخ به این پرسش که پس چرا ترامپ تحویل سلاح به اوکراین را متوقف نمیکند، گفت: او به اروپا سلاح میفروشد و البته آنها این تسلیحات را با مبلغی زیاد دوباره به اوکرین میفروشند. من نمیتوانم از طرف رئیس جمهور آمریکا اظهارنظری بکنم اما میتوانم با اطمینان کامل بگویم که آمریکاییها روی این موضوع (فروش سلاح) سرمایهگذاری کردهاند و سود کلان بردهاند.
نخست وزیر مجارستان اضافه کرد: آمریکاییها از جنگ اوکراین و روسیه خارج شدهاند و یک ریال هم خرج نمیکنند. در سوی دیگر، ما، اروپاییها آنقدر خوشاقبال هستیم که یا پولمان را مستقیم به اوکراین میفرستیم یا برای آنها سلاحهای آمریکایی میخریم. این در حالی است که آمریکاییها تشکر میکنند و فنجان قهوهشان را مینوشند!
