دودوتا یادت نره؛ روزی دو بار مسواک، هر بار دو دقیقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، پویش ملی «دو دوتا یادت نره» با هدف ترویج عادت صحیح مسواکزدن و استفاده از خمیردندان حاوی فلوراید در بین کودکان و خانوادهها آغاز شد. در این پویش بر اهمیت مسواکزدن روزی دو بار، هر بار به مدت دو دقیقه با استفاده از خمیردندان فلورایددار تأکید شده است.
فلوراید مادهای مؤثر در تقویت مینای دندان و پیشگیری از پوسیدگی است که علاوه بر خمیردندان، در برخی مواد غذایی مانند چای، ماهی، انگور و سیبزمینی نیز یافت میشود. همچنین، استفاده از وارنیش فلوراید توسط دندانپزشک یا مراقب سلامت، روشی ایمن و مؤثر برای محافظت بیشتر از دندانها به شمار میرود.
در این طرح توصیه شده است میزان خمیردندان با توجه به سن کودک تنظیم شود؛ بهطوریکه برای کودکان زیر سه سال به اندازه یک دانه برنج و برای کودکان بالای سه سال تا سن دبستان به اندازه یک نخود از خمیردندان فلورایددار کافی است.
همچنین تأکید شده است پس از پایان مسواکزدن، بهتر است دهان با آب شسته نشود و تنها باقیمانده خمیردندان از دهان خارج شود تا فلوراید بتواند اثر محافظتی خود را حفظ کند.
مقدار فلوراید موجود در خمیردندان و وارنیش فلوراید در حد استاندارد و کاملاً بیضرر است و استفاده منظم از آن به حفظ سلامت دهان و دندان کمک میکند.
نظر شما