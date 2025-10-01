به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک صرفاً گزارش‌های اطلاعات صادرات، تعهدات صادراتی، مجموع بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعهدات ایفا نشده صادرکنندگان را در بازه‌های زمانی مختلف استخراج کرده است. این گزارش‌ها بر اساس اطلاعات ارسالی از گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه جامع تجارت ایران تهیه و از طریق وب‌سرویس بازگشت ارز حاصل از صادرات در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

بر اساس بند (۳) اطلاعیه درج شده در سامانه جامع تجارت، عنوان شده است که «فعالسازی گزینه استفاده از سهمیه صادرات خود-مازاد در فرآیند ثبت سفارش» با استفاده از داده‌های به‌روزشده بانک مرکزی صورت می‌گیرد و اعداد قابل استفاده در این بخش سهمیه‌ها، بر مبنای اطلاعات دریافتی از این بانک تنظیم شده‌اند.

سامانه جامع تجارت ایران به‌عنوان یک بستر ملی برای مدیریت جریان صادرات و واردات، از سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی شده و یکی از اجزای آن وب‌سرویس بازگشت ارز حاصل از صادرات است که با همکاری گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت فعالیت می‌کند. هدف اصلی این سامانه پایش تعهدات صادرکنندگان در بازگرداندن ارز به کشور، شفافیت در ثبت سفارش‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده در سهمیه‌های وارداتی است. پیش‌تر، ناهماهنگی‌های اطلاعاتی میان دستگاه‌ها باعث تأخیر در به‌روز رسانی سهمیه‌های صادراتی و مشکلات در روند ثبت سفارش می‌شد که با اتصال داده‌های بانک مرکزی به سامانه، این فرآیند بهینه‌تر و سریع‌تر شده است.