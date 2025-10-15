به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان خرم‌آباد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دنبال بروز شکستگی ناگهانی در خط اصلی انتقال آب شرب مناطق پشت بازار، جریان آب این محدوده از ساعت ۱۸ تا ۲۴ روز چهارشنبه با قطع کامل یا افت فشار شدید مواجه خواهد شد.

بر اساس اعلام شرکت آب و فاضلاب، تیم‌های عملیاتی این شرکت بلافاصله برای رفع شکستگی و بازگرداندن جریان آب به حالت عادی در محل حاضر شده‌اند و تمام تلاش‌ها برای کاهش مدت‌زمان قطعی در حال انجام است.

روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان خرم‌آباد ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت بروز این مشکل، تأکید کرده است که پس از اتمام عملیات تعمیرات، جریان آب در اسرع وقت به وضعیت عادی بازخواهد گشت.