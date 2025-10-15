  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹

قطع آب شرب در منطقه پشت بازار خرم‌آباد به دلیل شکستگی خط اصلی

خرم‌آباد - شرکت آب و فاضلاب شهرستان خرم‌آباد از قطع موقت و افت فشار آب شرب در منطقه پشت بازار به علت شکستگی ناگهانی خط اصلی خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان خرم‌آباد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دنبال بروز شکستگی ناگهانی در خط اصلی انتقال آب شرب مناطق پشت بازار، جریان آب این محدوده از ساعت ۱۸ تا ۲۴ روز چهارشنبه با قطع کامل یا افت فشار شدید مواجه خواهد شد.

بر اساس اعلام شرکت آب و فاضلاب، تیم‌های عملیاتی این شرکت بلافاصله برای رفع شکستگی و بازگرداندن جریان آب به حالت عادی در محل حاضر شده‌اند و تمام تلاش‌ها برای کاهش مدت‌زمان قطعی در حال انجام است.

روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان خرم‌آباد ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت بروز این مشکل، تأکید کرده است که پس از اتمام عملیات تعمیرات، جریان آب در اسرع وقت به وضعیت عادی بازخواهد گشت.

