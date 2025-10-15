  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۵

بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر

دامغان- رئیس دادگستری دامغان، همزمان با اعلام خبر درگذشت یکی از کارگران حادثه دیده در کارخانه فروسیلیس، برای بررسی دقیق علت حادثه و رسیدگی به ابعاد مختلف این رویداد، از کارخانه بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دادگستری شهرستان دامغان بعدازظهر چهارشنبه با حضور در شرکت فروآلیاژ پارس، ضمن بررسی مستقیم کوره‌ای که حادثه سوختگی برای سه نفر از کارگران آن رخ داده بود، بر لزوم بررسی دقیق علل وقوع حادثه و ارزیابی شرایط ایمنی محیط کار تأکید کرد.

این بازدید در پی وقوع حادثه‌ای در روزهای گذشته انجام شد که منجر به سوختگی سه تن از کارگران شاغل در بخش کوره این شرکت شد که متأسفانه یکی از کارگران بر اثر شدت آسیب‌های وارده فوت کرد.

حمید محمدیان رئیس دادگستری شهرستان دامغان در این بازدید از نزدیک در جریان جزئیات حادثه نقاط وقوع آن و همچنین پروتکل‌های ایمنی جاری در آن بخش قرار گرفت.

وی همچنین دوربین‌های نظارتی و فیلم‌های لحظه حادثه را بررسی کرد.

رئیس دادگستری دامغان از مسئولان شرکت خواست تا گزارش کاملی از بررسی‌های فنی و دلایل ریشه‌ای این سانحه را در اسرع وقت به مراجع قضائی ارائه دهند.

محمدیان بیان کرد: پیشگیری از تکرار چنین حوادث تلخی منوط به رعایت دقیق موازین ایمنی و انجام بازرسی‌های دوره‌ای است و بر ضرورت نظارت مستمر بر واحدهای تولیدی پرخطر تأکید داریم.

به گزارش مهر، حادثه انفجار کوره در این کارخانه ابتدای هفته جاری به جان باختن یک کارگر و مصدومیت شدید دو کارگر دیگر انجامید.

