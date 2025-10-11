  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۵

اعزام کارگران آسیب دیده دامغانی به ساری و تهران

اعزام کارگران آسیب دیده دامغانی به ساری و تهران

دامغان- سه کارگر حادثه دیده کارخانه فروسیلیس دامغان به دلیل سوختگی شدید به بیمارستان سوانح سوختگی ساری و تهران اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سه کارگر حادثه دیده کارخانه فروسیلیس دامغان که دچار سوختگی شدید شده بودند برای ادامه درمان به بیمارستان سوانح سوختگی در شهرستان ساری استان مازندران و بیمارستانی در تهران اعزام شدند.

یکی از این کارگران دارای سوختگی بالای ۹۰ درصد بوده و در نتیجه نیاز است که رسیدگی‌های بیشتری به وی صورت گیرد.

علیرضا نوچه ناسار فرماندار دامغان شامگاه شنبه با حضور در بیمارستان ولایت این شهرستان ضمن اعلام این خبر گفت: تمام امکانات درمانی برای درمان این سه کارگر بسیج شده است.

وی با بیان اینکه این کارگران دچار سانحه سوختگی شده‌اند افزود: علت حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی قرار دارد تا بتوانیم جلوی بروز حوادث مشابه را بگیریم.

کد خبر 6619158

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها