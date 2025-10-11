اعزام کارگران آسیب دیده دامغانی به ساری و تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سه کارگر حادثه دیده کارخانه فروسیلیس دامغان که دچار سوختگی شدید شده بودند برای ادامه درمان به بیمارستان سوانح سوختگی در شهرستان ساری استان مازندران و بیمارستانی در تهران اعزام شدند.

یکی از این کارگران دارای سوختگی بالای ۹۰ درصد بوده و در نتیجه نیاز است که رسیدگی‌های بیشتری به وی صورت گیرد.

علیرضا نوچه ناسار فرماندار دامغان شامگاه شنبه با حضور در بیمارستان ولایت این شهرستان ضمن اعلام این خبر گفت: تمام امکانات درمانی برای درمان این سه کارگر بسیج شده است.

وی با بیان اینکه این کارگران دچار سانحه سوختگی شده‌اند افزود: علت حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی قرار دارد تا بتوانیم جلوی بروز حوادث مشابه را بگیریم.