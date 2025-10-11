سوختگی شدید ۳کارگر کارخانه فروسیلیس دامغان؛ تلاش برای درمان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر شنبه حادثه در کارخانه فروسیلیس دامغان، سه کارگر را روانه بیمارستان کرد. گفته می‌شود این حادثه به دلیل وقوع انفجار در کوره این کارخانه بزرگ، صورت گرفته است.

حالا اما بررسی‌های پزشکان و کادر درمان نشان می‌دهد که سه کارگر حادثه دیده در انفجار کوره فروسیلیس دامغان، دچار سوختگی شدید هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در محل بیمارستانی که مصدومان این حادثه حضور دارند در جمع خبرنگاران اعلام کرد: اورژانس دامغان بلافاصله بعد از دریافت گزارش مبتنی بر مصدومیت کارگران به محل کارخانه اعزام شد.

کارن یحیایی با بیان اینکه اورژانس سه کارگر مصدوم را به بیمارستان ولایت دامغان منتقل کرده است، تاکید کرد: این سه کارگر تحت درمان هستند.

وی با بیان اینکه این کارگران دچار سوختگی شده‌اند، افزود: هنوز نمی‌توان درباره شرایط این کارگران اطلاعات دقیق‌تری را ارائه کرد.

برخی منابع محلی اعلام کرده‌اند که یکی از این کارگران با سوختگی بسیار شدید روبرو است. هنوز مشخص نیست که این کارگران به ساری و یا تهران اعزام می‌شوند یا خیر؛