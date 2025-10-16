به گزارش خبرنگار مهر، دریاچه «کیو» یکی از منحصربهفردترین و زیباترین دریاچههای استان لرستان و غرب کشور است که در شمال غربی شهرستان خرمآباد و در کنار پارک «کیو» قرار دارد، «کیو»، در گویش لری مردمان خرمآباد به معنی کبود رنگ و آبی است و وجه تسمیه آن آب زلال و عمیق این دریاچه است که به رنگ آبی و نیلی دیده میشود.
این دریاچه با نمای دیدنی و زیبای خود به شهر خرمآباد جلوه خاصی داده و در کنار جاذبههای تاریخی فراوان در این شهر و چشمههای پر آب دره خرمآباد، این شهرستان را در ردیف یکی از شهرهای زیبای توریستی قرار داده است که به دنبال بارشهای شدید از روز گذشته در لرستان و خرمآباد، این چشمه فصلی دوباره جوشیدن گرفت.
