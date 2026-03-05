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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶

خمین میزبان چهار شهید مدافع وطن

خمین میزبان چهار شهید مدافع وطن

خمین- در این ویدئو آیین وداع مردم ولایتمدار خمین با پیکر چهار شهید مدافع وطن را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6765946

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