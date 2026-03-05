https://mehrnews.com/x3bwYy ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶ کد مطلب 6765946 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶ خمین میزبان چهار شهید مدافع وطن خمین- در این ویدئو آیین وداع مردم ولایتمدار خمین با پیکر چهار شهید مدافع وطن را ملاحظه می کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6765946 کپی شد مطالب مرتبط شهدای مدافع وطن در آغوش اردبیل تشییع پیکر شهید «رهبر دریاسری» در لنگرود تشییع پیکر شهید حمله رژیم صهیونی- آمریکایی به بیت رهبری در بردسکن تجمع حماسی مردم خمین در سوگ شهادت رهبر معظم انقلاب برچسبها حمله رژیم صهیونیستی به ایران خمین رهبر شهید
نظر شما