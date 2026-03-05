رفع موانع ترخیص کالاهای اساسی در امیرآباد؛ صادرات کیوی و مرکبات

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه نشست تخصصی در بندر امیرآباد اظهار کرد: در این نشست که با حضور مسئولان بندر امیرآباد، مدیرکل استاندارد و مدیرکل دامپزشکی استان و همچنین کارشناسان حوزه‌های قرنطینه گیاهی، دامی و استاندارد برگزار شد، تصمیمات مهمی برای تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اتخاذ شد.

وی ادامه داد: با توجه به نظر مساعد وزیر جهاد کشاورزی و همچنین صدور بخشنامه از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مقرر شد شرایط لازم برای تسریع در ترخیص کالاهای اساسی فراهم شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از پیگیری موضوع تأمین ارز کالاهای اساسی خبر داد و گفت: معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی در این نشست اعلام کرد که تخصیص ارز مورد نیاز این کالاها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

تیموری‌یانسری با اشاره به بررسی موضوع صادرات محصولات کشاورزی در این نشست تصریح کرد: در پی محدودیت‌هایی که طی ماه‌های گذشته برای صادرات برخی محصولات از جمله کیوی و پرتقال ایجاد شده بود، تصمیمات لازم برای رفع موانع و گشایش مجدد صادرات اتخاذ شد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این تصمیمات، صادرات کیوی برای تجار و صادرکنندگان بدون محدودیت امکان‌پذیر است و همچنین صادرات مرکبات تا سقف ۱۵ هزار تن در یک بازه زمانی دو هفته‌ای مجاز اعلام شده است.