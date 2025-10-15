به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نیکلاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا گفت: ما در حال پیشرفت هستیم؛ زیرا ونزوئلا امروز در حال تبدیل شدن به الگویی از عزت، مردمی صلح طلب و سخت کوش برای دنیا است.

وی افزود: ما باید آمادگی دفاعی جامع خود را دو برابر کنیم و با اینکه به توانایی خود در دفاع از سرنوشت میهنمان اطمینان کامل داریم، به آمادگی‌های بیشتری نیازمندیم.

مادورو گفت: فردا مناطق دفاعی جامع در مرز با کلمبیا، یعنی ایالت‌های تاچیرا، آپوره و آمازوناس را اعلام خواهم کرد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا اظهار داشت: منطقه دفاعی جامع که قصد فعال سازی آن را داریم، یک مدل در حال تکامل است و بدین ترتیب آمادگی برای دفاع و مقاومت مردمی فعال و خلاق در حال افزایش است.

وی گفت: ونزوئلا متعلق به مردم ونزوئلا چه زن و چه مرد است و ما با اعمال حاکمیت کامل خود و دفاع از حق زندگی، به راهمان برای رسیدن به صلح ادامه خواهیم داد.

اظهارات مادورو درحالی مطرح شده است که دولت ترامپ عملیات مخفی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در ونزوئلا را مجاز اعلام کرد و بر این اساس سیا می‌تواند عملیات‌های مرگباری را چه به طور مستقل و چه با همکاری ارتش انجام دهد.

به نوشته این روزنامه، ارتش آمریکا گزینه‌هایی را برای بررسی توسط ترامپ آماده کرده که انجام حملات احتمالی در داخل ونزوئلا از جمله این گزینه‌ها است.

ترامپ عصر سه شنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال گفت که با دستور او نیروهای نظامی آمریکا به یک شناور در سواحل ونزوئلا حمله کرده است که بر اثر آن ۶ نفر کشته شدند.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که این شناور در حال حمل قاچاق مواد مخدر بود.

از ماه سپتامبر گذشته تاکنون آمریکا پنج بار به قایق‌های ونزوئلایی به بهانه حمل مواد مخدر حمله کرده است.