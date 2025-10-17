«رودریگز » هدف از عملیات مخفی سازمان سیا علیه ونزوئلا را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا امروز جمعه از عملیات مخفی سیا علیه ونزوئلا انتقاد کرد.

وزیر امور خارجه کوبا در این خصوص اعلام کرد: ما سازماندهی و اجرای عملیات مخفی سیا علیه ونزوئلا را محکوم می‌کنیم. تنها هدف آنها سرنگونی رئیس جمهور مشروع مادورو و انقلاب بولیواری و تصرف منابع انرژی ونزوئلا است.

این در حالیست که ونزوئلا پیشتر در نامه‌ای خطاب به شورای امنیت از این شورا خواست که حملات مرگبار آمریکا به کشتی‌ها در سواحل این کشور را غیرقانونی اعلام کند و بیانیه‌ای در حمایت از حاکمیت ونزوئلا صادر کند.

ترامپ عصر سه شنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال گفت که با دستور او نیروهای نظامی آمریکا به یک شناور در سواحل ونزوئلا حمله کرده است که بر اثر آن ۶ نفر کشته شدند.

از ماه سپتامبر گذشته تاکنون آمریکا ۵ بار به قایق‌های ونزوئلایی به بهانه حمل مواد مخدر حمله کرده است.

دولت ترامپ همچنین روز چهارشنبه عملیات مخفی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در ونزوئلا را مجاز اعلام کرد و بر این اساس سیا می‌تواند عملیات‌های مرگباری را چه به طور مستقل و چه با همکاری ارتش انجام دهد.

به نوشته این روزنامه، ارتش آمریکا گزینه‌هایی را برای بررسی توسط ترامپ آماده کرده که انجام حملات احتمالی در داخل ونزوئلا از جمله این گزینه‌ها است.