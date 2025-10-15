ترامپ عملیات سیا در ونزئولا را مجاز اعلام کرد؛ احتمال حمله به ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز نوشت که دولت ترامپ عملیات مخفی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در ونزوئلا را مجاز اعلام کرده است و بر این اساس سیا می‌تواند عملیات‌های مرگباری را چه به طور مستقل و چه با همکاری ارتش انجام دهد.

به نوشته این روزنامه، ارتش آمریکا گزینه‌هایی را برای بررسی توسط ترامپ آماده کرده که انجام حملات احتمالی در داخل ونزوئلا از جمله این گزینه‌ها است.

ترامپ عصر سه شنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال گفت که با دستور او نیروهای نظامی آمریکا به یک شناور در سواحل ونزوئلا حمله کرده است که بر اثر آن ۶ نفر کشته شدند.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که این شناور در حال حمل قاچاق مواد مخدر بود.

از ماه سپتامبر گذشته تاکنون آمریکا پنج بار به قایق‌های ونزوئلایی به بهانه حمل مواد مخدر حمله کرده است.

