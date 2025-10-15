به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده شامگاه چهارشنبه، بیستوسوم مهرماه در فستیوال جوان ایرانی در سالن همایشهای خاوران تبریز گفت: مردم بهعنوان سرمایه حاکمیت در جنگ دوازدهروزه چنان حامی ارزشهای ملی بودند که لایق نشاطهای بزرگ هستند و دولت در این زمینه بهصورت جدی تلاش میکند که جامعه از سرزندگی برخوردار شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار افزود: دشمن تصور میکرد در جنگ، انسجام ملی ما از هم گسیخته خواهد شد اما مردم مجاهدانه ایستادگی کردند و با شجاعت و فداکاری نقشههای دشمن را نقش بر آب کرده و ناکامش ساختند.
وی در پایان و در خصوص برپایی جشن جوان ایرانی با همت معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان کشور و همچنین اداره کل ورزش و جوانان استان و حضور هنرمندان ملی خاطر نشان کرد: تبریز میزبان هنرمندان شهیر ملی است تا کودکان، نوجوانان، جوانان و خانوادههای آنها لحظات شاد و مفرحی داشته باشند.
