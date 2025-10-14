محمدزاده: اصلاح الگوی کشت کلید نجات دریاچه ارومیه و آینده کشاورزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده شامگاه سه شنبه در آئین پنجمین جشنواره ملی پسته بخش ایلخچی شهرستان اسکو، با اشاره به شرایط دریاچه ارومیه اظهار کرد: دریاچه ارومیه امروز به دغدغه‌ای ملی و منطقه‌ای تبدیل شده و همه ما نسبت به آن احساس مسئولیت داریم.

وی افزود: من فرزند یک خانواده کشاورز هستم و از نزدیک سختی‌ها و چالش‌های این قشر زحمتکش را درک کرده‌ام. امروز نیز در عرصه اجرایی، به‌ویژه در ارتباط با مسائل مرتبط با دریاچه ارومیه و بخش کشاورزی، از نزدیک درگیر این موضوعات هستم.

محمدزاده با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی کشت در پایداری منابع آب گفت: اگر اصلاح الگوی کشت را به‌صورت جدی دنبال کنیم، می‌توانیم در بهبود وضعیت دریاچه ارومیه و جلوگیری از تخریب منابع آبی استان گام‌های مؤثری برداریم. اجرای الگوی علمی و پایدار کشت یکی از مهم‌ترین راهکارهای حفظ کشاورزی و محیط‌زیست است.

وی خاطرنشان کرد: فناوری چهره دنیا را تغییر داده و ما نیز باید از دانش روز در بخش کشاورزی استفاده کنیم. در کشورهای پیشرفته از ارقام اصلاح‌شده و روش‌های نوینی چون کشت هیدروپونیک برای افزایش بهره‌وری استفاده می‌شود؛ در این روش بدون نیاز به خاک، محصولات غذایی سالم و باکیفیت تولید می‌شوند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی افزود: تنها با اصلاح بذر و بهره‌گیری از فناوری می‌توان عملکرد تولید گندم را تا سه برابر افزایش داد و این افزایش چشمگیر بدون مصرف منابع بیشتر آب و خاک محقق می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: کشاورزی کاری دشوار و طاقت‌فرساست که همواره با ناملایمات اقلیمی روبه‌روست، اما با اتکا به علم، فناوری و تغییر نگرش می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای کشاورزان و محیط‌زیست رقم زد.