محمدزاده: اصلاح الگوی کشت کلید نجات دریاچه ارومیه و آینده کشاورزی است

تبریز- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش اصلاح الگوی کشت در نجات دریاچه ارومیه گفت:برای افزایش بهره وری در کشاورزی باید الگوی علمی و فناوری‌محور را در پیش بگیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده شامگاه سه شنبه در آئین پنجمین جشنواره ملی پسته بخش ایلخچی شهرستان اسکو، با اشاره به شرایط دریاچه ارومیه اظهار کرد: دریاچه ارومیه امروز به دغدغه‌ای ملی و منطقه‌ای تبدیل شده و همه ما نسبت به آن احساس مسئولیت داریم.

وی افزود: من فرزند یک خانواده کشاورز هستم و از نزدیک سختی‌ها و چالش‌های این قشر زحمتکش را درک کرده‌ام. امروز نیز در عرصه اجرایی، به‌ویژه در ارتباط با مسائل مرتبط با دریاچه ارومیه و بخش کشاورزی، از نزدیک درگیر این موضوعات هستم.

محمدزاده با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی کشت در پایداری منابع آب گفت: اگر اصلاح الگوی کشت را به‌صورت جدی دنبال کنیم، می‌توانیم در بهبود وضعیت دریاچه ارومیه و جلوگیری از تخریب منابع آبی استان گام‌های مؤثری برداریم. اجرای الگوی علمی و پایدار کشت یکی از مهم‌ترین راهکارهای حفظ کشاورزی و محیط‌زیست است.

وی خاطرنشان کرد: فناوری چهره دنیا را تغییر داده و ما نیز باید از دانش روز در بخش کشاورزی استفاده کنیم. در کشورهای پیشرفته از ارقام اصلاح‌شده و روش‌های نوینی چون کشت هیدروپونیک برای افزایش بهره‌وری استفاده می‌شود؛ در این روش بدون نیاز به خاک، محصولات غذایی سالم و باکیفیت تولید می‌شوند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی افزود: تنها با اصلاح بذر و بهره‌گیری از فناوری می‌توان عملکرد تولید گندم را تا سه برابر افزایش داد و این افزایش چشمگیر بدون مصرف منابع بیشتر آب و خاک محقق می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: کشاورزی کاری دشوار و طاقت‌فرساست که همواره با ناملایمات اقلیمی روبه‌روست، اما با اتکا به علم، فناوری و تغییر نگرش می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای کشاورزان و محیط‌زیست رقم زد.

