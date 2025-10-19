به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده بعدازظهر یکشنبه در آئین تجلیل از سازمانهای مردمنهاد و فعالان عرصه خیر و احسان آذربایجانشرقی، با اشاره به پیشینه درخشان این خطه در فعالیتهای انساندوستانه، گفت: تاریخ معاصر تبریز سرشار از نام زنان و مردان بزرگی است که با همت و ایمان، فرهنگ نیکوکاری را به بخشی از هویت اجتماعی مردم این دیار تبدیل کردهاند.
تبریز؛ شهری با ریشههای عمیق در فرهنگ نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی
وی با یادآوری خدمات ماندگار خیران نامداری چون مرحوم حاج یعقوب صادق نوبری و مرحومه اقدس پناهی افزود: یاد و نام این بزرگان نهتنها در حافظه مردم، بلکه در تار و پود نهادهای اجتماعی و فرهنگی آذربایجانشرقی زنده است. آنان با اقداماتی که در زمینه آموزش، سلامت و حمایت از اقشار آسیبپذیر انجام دادند، پایهگذار سنتهای نیکو و ماندگار در جامعه شدند.
محمدزاده با اشاره به یکی از نمونههای ماندگار نیکوکاری در تاریخ تبریز گفت: در سال ۱۳۱۸، مرحومه اقدس پناهی ۱۶ هزار مترمربع زمین در تبریز را برای استفاده بیپناهان و مستضعفان وقف کرد؛ اقدامی که نشان از روح بزرگ و ایمان عمیق او به خدمت بیمنت به انسانها داشت و الگویی ارزشمند برای نسلهای بعدی شد.
وی ادامه داد: تاریخ تبریز و آذربایجانشرقی در هر دوره شاهد شکلگیری نهادهای مردمی و خیریههایی بوده که از دل باور و مسئولیت اجتماعی مردم برخاستهاند. از دهه ۱۳۱۰ به بعد، تبریز از نخستین شهرهایی بود که فعالیتهای مردمنهاد در آن شکل منظم و هدفمند یافت و امروزه نیز این میراث ارزشمند همچنان ادامه دارد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به نقش بیبدیل زنان در عرصههای اجتماعی و نیکوکاری اظهار کرد: در بسیاری از حرکتهای خیرخواهانه، زنان پیشگام و الهامبخش بودهاند و باید بیش از پیش از ظرفیت آنان در توسعه اجتماعی و فرهنگی بهره گرفت.
وی افزود: جامعه امروز نیازمند احیای ارزشهای نوعدوستی و مشارکت اجتماعی است. نهادهای مردمنهاد میتوانند با پیوند میان ظرفیتهای انسانی و معنوی، زمینهساز عدالت اجتماعی و توسعه پایدار باشند.
سرمایههای انسانی و معنوی، ارزشمندترین دارایی آذربایجانشرقی
محمدزاده با بیان اینکه حاج کریم مردانیآذر را میتوان پدر، مادر، آبرو و حیثیت دنیای احسان و نیکوکاری در آذربایجانشرقی دانست، تصریح کرد: آثار خیر و معنوی چنین انسانهایی نهتنها در زمان حیاتشان، بلکه در نسلهای بعد نیز الهامبخش و ماندگار است. نام و راه آنان باید همچون چراغی فراراه آیندگان حفظ شود.
محمدزاده تأکید کرد: سرمایههای انسانی و معنوی و بزرگان این مرز و بوم بسی ارزشمندتر از داراییهای مادی هستند و باید با شناسایی، پاسداشت و حمایت از این سرمایهها، مسیر پیشرفت فرهنگی و اجتماعی استان را تقویت کرد.
وی در پایان از تلاش دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در برگزاری این مراسم قدردانی کرده و افزود: آذربایجانشرقی با پیشینهای غنی از خیرخواهی، همچنان میتواند الگوی موفقی از همبستگی اجتماعی و انساندوستی برای سایر استانها باشد.
نظر شما