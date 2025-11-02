به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز یکشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم توجه لزوم غربال‌گری سلامت روان دانش‌آموزان اظهار کرد: حدود یک سال است که این طرح را به‌صورت جدی اجرا می‌کنیم و طبیعی است گه‌گاه با مسائل کوچکی مواجه شویم. تمام تلاش ما این است که این موانع را به حداقل برسانیم.

محمدزاده غربال‌گری سلامت روان را ضروری خواند و گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما غربال‌گری جامعه هدف است و نهایت تلاش ما این است که کار بیش از پیش فنی باشد. این یک کار فرابخشی است و آموزش و پرورش به‌تنهایی نمی‌تواند از عهده این کار برآید و لازم سایر بخش‌ها نیز پای کار بیایند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار در پایان تصریح کرد: یکی از مواردی که در همه عملکردها و خصوصاً در حوزه غربال‌گری سلامت روان دانش‌آموزان باید مورد توجه قرار گیرد، سنجش اثربخشی است. لذا انتظار دارم دستگاه‌ها به صورت مستمر خروجی مداخلات را در کف جامعه هدف ارزیابی کرده تا به موقع از اثربخشی مداخلات و تصمیمات مطلع شوند و در صورت نیاز نسبت به بازتعریف مداخلات و راهبردها اقدام گردد.