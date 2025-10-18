حجت الاسلام والمسلمین سید عباس برهانی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکل گیری نهاد عقیدتی در ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: در شرایطی که کشور و نظام از سوی دشمنان و افکار غیر اسلامی تهدید می‌شد، بنیانگذار کبیر انقالب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) در مهر ماه سال ۵۸ دستور دادند که فعالیت‌ها و طرح‌های سیاسی-ایدئولوژیک در ارتش ادامه یابد و اقدامات لازم برای پیاده سازی آن انجام شود.

وی ادامه داد: حضور روحانیون و فعالیت‌های سازمان عقیدتی سیاسی از سالهای نخست پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس، موجب شد که با وجود زمینه‌های مذهبی و اخلاقی موجود در بدنه ارتش، مسیر معنویت محوری در ارتش با شتاب بیشتری ادامه یابد.

ارتش، پیشمرگ ارزش‌های انقلاب است

مسئول عقیدتی سیاسی آجا در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز مفتخر است که علاوه بر دفاع از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی کشور عزیزمان، گام‌های خود را فراتر نهاده و در جغرافیای مقاومت حضوری مقتدرانه دارد؛ به گونه‌ای که در تمامی مأموریت‌ها، پایبندی و ترویج مکتب غنی انسان ساز اسلامی و معرفی فرهنگ استکبارستیزی ایران اسلامی، سرلوحه آموزش‌ها و اقدامات قرار گرفته است و ارتش در طول سالیان متمادی، نه صرفاً به عنوان یک نیروی مسلح، بلکه به عنوان پیشمرگ ارزشها عمل کرده است؛ نیرویی که در آن معنویت، تزکیه و فرهنگ، در کنار فناوری، نظم و قدرت، جایگاه ویژه‌ای دارد.

حجت الاسلام برهانی نسب در بخش دیگری از این گفتگو به موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: آنچه در جنگ اخیر رخ داد، جلوه عینی از اعتماد و اقتدار نیروهای مسلح بود به طوری که در بامداد ۲۳ خرداد سال جاری دشمن صهیونیستی با طرحی غافلگیرانه و با تصور اینکه بتواند شکافی در اعتماد ملی و توان دفاعی ما ایجاد کند حملاتی علیه مناطقی از ایران عزیز آغاز کرد اما آنچه روی داد، ورق خوردن صحنه به سود جبهه حق بود.

وی ادامه داد: ارتش جمهوری اسلامی ایران با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پشتیبانی ملت قهرمان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن توانست برتری خود را به نمایش گذارد و همگام با سایر نیروهای مسلح، به میدان آمد و با اراده‌ای آهنین، اقدام به دفاع همه جانبه کرد.

دفاع مقدس ۱۲ روزه، نمایشی از اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران بود

مسئول عقیدتی سیاسی آجا در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد افزود: با وجود فشارها و تهدیدهای دشمن، ارتش ثابت کرد که نه فقط مرزهای جغرافیایی را پاس می‌دارد، بلکه اقتدار ملی را در آسمان، دریا و زمین تضمین می‌کند و این جنگ، بار دیگر نقش بی بدیل ارتش در عرصه‌های ملی و فراملی را نمایان ساخت.

حجت الاسلام برهانی نسب گفت: پروازهای شجاعانه خلبانان نیروی هوایی ارتش با وجود تفاوت نسل جنگنده‌ها و برخی محدودیت‌های تجهیزات، با اجرای پروازهای دفاعی، حملات دقیق هوایی و پوشش برای مناطق مورد تهدید، نقش تعیین کننده‌ای ایفا کرد و دشمن را مجبور به عقب نشینی از محورهای برنامه ریزی شده کرد و جوانان پدافند ارتش زمانی که دشمن با موشک و حملات هوایی دست به تعرض زد، ایستادند و در این شرایط دشوار، با فداکاری و هوشیاری، بارها موفق شدند موشک‌های دشمن را رهگیری و منهدم کنند و نقاط حساس را پوشش دادند.

وی گفت: حضور مقتدر ناوگان دریایی در آب‌های مدیترانه و کنترل خطوط آبی در آب‌های نزدیک به عملیات‌های دشمن، امنیت دریا را تأمین کرد و نیروی زمینی با حضور گسترده و چیرگی بر مناطق حساس، اقدامات بازدارنده و گشت‌های مرزی مانع عملیاتی شدن نفوذ دشمن به عمق خاک گردید، همگی این اقدامات سبب شد تصویری نو از ارتش همیشه قهرمان ارائه شود.

وی ادامه داد: نکته درخشان این نبرد، پیوند ارتش و مردم بود. در روزهایی که موشک‌های دشمن صهیونیستی امنیت شهرها را تهدید می‌کرد، ارتش با تمامی توان به میدان آمد؛ بیمارستان‌های صحرایی، امداد هوایی و زمینی برای یاری مردم شکل گرفت و پزشکان و کادر درمان ارتش در کنار دیگر نیروهای مسلح، جلوه‌هایی از مردم یاری و ایثار را رقم زدند. این همان معنای حقیقی «ارتش فدای ملت» است که بارها مقام معظم رهبری بر آن تأکید کرده اند.

ارتش، پرچمدار عزت و امنیت منطقه

مسئول عقیدتی سیاسی آجا در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد افزود: در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه، ارتش افتخار داشت که ۵۸ شهید اقتدار تقدیم کند. شهدای والامقام ارتش در جنگ ۱۲ روزه، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات نیروهای مسلح افزودند. افسران، درجه داران و سربازان با نثار جان خود، نه تنها امنیت ایران عزیز، بلکه امنیت منطقه و جبهه مقاومت را تضمین کردند.

حجت الاسلام برهانی نسب گفت: بی تردید، جنگ ۱۲ روزه نشان داد که ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در تراز ارتش تراز انقلاب اسلامی قرار دارد؛ ارتشی که نه تنها برای حفظ تمامیت ارضی کشور می‌جنگد، بلکه در جغرافیای وسیع‌تری، پرچم عدالتخواهی و مبارزه با استکبار را برافراشته است و دشمنان، در پایان این نبرد، ناچار شدند به شکستهای پیاپی خود اعتراف و در برابر عزم و ایمان ملت ایران و نیروهای مسلحش سر تسلیم فرود آورند.

وی ادامه داد: این تجربه تاریخی، برای نسل جوان ارتش و ملت ایران درسی ماندگار است: هرجا ایمان و وحدت بر محور ولایت شکل گیرد، هیچ قدرتی اگر با پشتوانه ائتلاف‌های جهانی باشد توان ایستادگی در برابر اراده ملت ایران و ارتش ولایتمدارش را ندارد و امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران نه تنها حافظ مرزهای کشور، بلکه پرچمدار عزت و امنیت در سراسر منطقه است و خون شهیدان جنگ ۱۲ روزه، تضمین کننده استمرار این راه خواهد بود.

جوانان و ارتش؛ فرصتی برای تربیت و خدمت به میهن

مسئول عقیدتی سیاسی آجا در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به گرایش جوانان عزیز ایران اسلامی به خدمت در ارتش قهرمان ایران، چه در قالب نیروهای پایور و چه سربازان تصریح کرد: این فرصت بستری مناسب برای تربیت نسل جوان و بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم معنوی فراهم آورده است و امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، ارتشی ولایت مدار، مخلص، متعهد، متخصص و پا در رکاب است که کامل مطیع اوامر رهبر معظم انقلاب اسلامی و در راستای حفظ نظام مقدس اسلامی و ملت سرافراز ایران، همواره آماده جانفشانی در راه اسلام و حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی کشور است.