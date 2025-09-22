به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محیالدین طاهری در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس باید به عنوان یک تجربه راهبردی در برابر نظام سلطه تحلیل شود.
متن پیام دبیر جامعه روحانیت شیراز به این شرح است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ سوره مبارکه احقاف آیه ۱۳
هفته دفاع مقدس، نه فقط یادآور روزهای آتش و خون، بلکه تجلی ایمان، ایثار و حماسهای است که از دل تاریخ برخاسته و در جان ملت ایران ریشه دوانده است.
این هفته، فرصتی است برای بازگشت به خویشتن، برای مرور آن روزهایی که جوانان این سرزمین، با دستانی خالی و دلهایی پر از عشق به خدا، در برابر ارتشی تا بن دندان مسلح ایستادند و حماسه آفریدند.
هفته دفاع مقدس، یادآور این حقیقت است که امنیت امروز ما، حاصل خونهایی است که بیادعا بر زمین ریختند، حاصل اشک مادرانی است که فرزندانشان را با ذکر یا زهرا (س) راهی میدان کردند. حاصل ایمان مردانی است که در سنگرها، نماز را اول وقت خواندند و در دل شب، با خدا نجوا کردند.
ضرورت انتقال فرهنگ مقاومت به نسل امروز
امروز، وظیفهای سنگینتر بر دوش ماست، نسل جوان، در دنیای پر از هیاهوی رسانهای و تهاجم فرهنگی، نیازمند بازخوانی آن حماسههاست، نه با شعار، بلکه با روایت صادقانه، با تصویر واقعی از مردانی که با ذکر یا زهرا (س) به دل آتش زدند، انتقال فرهنگ دفاع مقدس، یعنی آشنا کردن نسل امروز با مفاهیمی چون ولایتمداری، ایثار، توکل، و مقاومت صورت میگیرد، به این معنا که نشان دادن امنیت امروز، حاصل خون دیروز است.
نقش روحانیت در دفاع مقدس
در روزهای آغازین جنگ تحمیلی، وقتی دشمن بعثی با حمایت قدرتهای جهانی به خاک ایران اسلامی تجاوز کرد، روحانیت برخاسته از متن مردم، بیدرنگ در کنار ملت ایستاد، آنان نهتنها با زبان دین، بلکه با جان خود، در صف اول دفاع از اسلام و ایران قرار گرفتند.
هدایت معنوی و تقویت روحیه رزمندگان، حضور مستقیم در میدان نبرد، بسیج مردمی و حمایت اجتماعی، روشنگری و مقابله با جنگ روانی دشمن و ثبت و روایت حماسهها از جمله فعالیتهای روحانیون در دفاع مقدس بوده است.
روحانیون با حضور در جبههها، با برگزاری نماز جماعت، جلسات اخلاقی و بیان آیات و روایات، روحیهای الهی و معنوی به رزمندگان میبخشیدند، آنان با تبیین فلسفه جهاد، شهادت و ایثار، انگیزهای عمیقتر از وطندوستی در دل رزمندگان مینشاندند.
بسیاری از روحانیون، نهتنها مبلغ بودند، بلکه خود رزمنده بودند، شهدای محراب و دیگر شخصیتهای علمی و معنوی و صدها روحانی دیگر، با خون خود سندی از وفاداری به اسلام و انقلاب را امضا کردند.
در پشت جبهه، روحانیون با خطابههای روشنگرانه، مردم را نسبت به اهداف دشمن آگاه میکردند، آنان با افشای ماهیت تجاوزگرانه رژیم بعث و حامیانش، مانع از تزلزل در باور عمومی شدند.
تقویت بینش تاریخی و راهبردی
دفاع مقدس باید به عنوان یک تجربه راهبردی در برابر نظام سلطه تحلیل شود و همچنین برگزاری نشستهای تخصصی، کلاسهای آموزشی و تولید محتوای تحلیلی برای فهم عمیقتر آن دوران بسیار مؤثر است.
روایت علمی و مستند، بازشناسی تاریخ و اسناد دفاع مقدس و تدوین بانک جامع روایتهای معتبر باید یکی دیگر از اهداف باشد، همچنین در این راستا بررسی الگوهای جنگ شناختی و عملیات روانی نیز باید دنبال شود.
مقابله با تحریف رسانهای و جنگ روایتها دشمن تلاش دارد با تحریف واقعیتها، ذهن نسل جوان را منحرف کند، تولید روایتهای خلاق، امیدآفرین و مستند از دفاع مقدس، و جبههسازی رسانهای بومی، یک ضرورت است.
امپراتوری رسانهای نظام سلطه در پی تحریف واقعیتها، وارونهسازی روایتها و تخریب ذهن نسل جوان است.
برای مقابله با این روند، تنها تکذیب یا دفاع منفعلانه کافی نیست، بلکه نیازمند دانش علمی، تولید روایت خلاق و امیدآفرین و جبههسازی رسانهای بومی است.
ایمان، وحدت و امید سه نیاز اساسی جامعه امروز است، باید امید بهویژه در نسل جوان تقویت شود.
ناکارآمدی نهادهای بینالمللی و سلطه قدرتهای بزرگ بر دادههای کلان، چالشهای جدی برای بازنمایی حقیقت و تضمین عدالت در فضای دیجیتال ایجاد کرده است.
پیوند نسلها و بازسازی هویت ملی
باید میان نسل دفاع مقدس و نسل امروز، پل ارتباطی برقرار کرد، برنامههایی مثل دیدار با رزمندگان، روایتگری زنده، و بازدید مجازی از مناطق عملیاتی میتواند این پیوند را تقویت کند.
در پایان، از خداوند متعال مسئلت دارم که ما را ادامهدهنده راه شهیدان قرار دهد، و توفیق پاسداری از آرمانهای بلند امام و انقلاب را به ما عطا فرماید.
نظر شما