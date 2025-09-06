جنگ تحمیلی ۱۲روزه شکست مفتضحانه صهیونیست را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالواحد خواجوی شامگاه شنبه در آئین جشن وحدت در جمع برادران اهل سنت و شیعه در شیراز به اهمیت و وظایف کلمه الله در دفاع از میهن اسلامی، ناموس و شرف ملت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کلمه الله در کنار نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه، بسیج، نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعات، در راستای حمایت از مستضعفین و مظلومین قرار گرفته است، گفت: رهبر حکیم، خردمند و بصیر کشور، با پشتوانه اوامر خداوند متعال و پیروی از حق، وظیفه و واجب می‌داند که از این مسیر قدردانی و تشکر کند.

امام جمعه اهل سنت شیراز با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهادت برخی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در راه دفاع از کشور و آرمان‌های اسلامی، اظهار داشت: گرچه مردان بزرگی را در این جنگ تحمیلی از دست دادیم اما انها پیروزی‌های بزرگی کسب کرده‌اند، این پیروزی‌ها، در مقابل دشمنان جهان‌خوار و صهیونیست‌های وحشی، باعث شکست مفتضحانه آنان شده و جهان را متوجه زشتی و ناامیدی آنان کرده است.

شیخ خواجوی با تبریک این پیروزی‌ها به شهدا، برای مجروحان شفای کامل و عاجل آرزو کرد و در پایان از زحمات و تلاش‌های افرادی که در برپایی این جلسه نقش داشتند تقدیر کرد.