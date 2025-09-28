امام جمعه شیراز: تیپ ۵۵ هوابرد نماد افتخار و ایستادگی ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف اله دژکام عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای تیپ ۵۵ هوابرد شیراز با گرامیداشت یاد شهدا گفت: تیپ ۵۵ هوابرد همیشه مایه افتخار، عظمت و سربلندی ایرانیان و بالاخص مردم استان فارس بوده، به واسطه اینکه در طول دوران جنگ تحمیلی و هم اکنون منشاء خدمات زیادی برای مردم کشور و شهر شیراز است.

وی در ادامه با اشاره به آیه سوم سوره صف افزود: خداوند کسانی که در راه او می‌جنگند و مقاتله می‌کنند را دوست دارد؛ بنابراین شما باید قدر لباس سربازی را بدانید، چراکه لباس شما لباس سربازی امام زمان است. سربازان ما در طول تاریخ مدافع ارزش‌های الهی بوده و لشکر ایرانی‌ها هیچگاه ظالم نبوده و پهلوانان و قهرمانان ایران همیشه خداپرستی را ترویج می‌کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس گفت: ۲ منبع لایزال الهی که همیشه می‌توان از آن قدرت وتوان گرفت صبر و نماز است، در جنگ ۱۲ روزه هم از سربازان و نیروهای مسلح گرفته تا مردم صبر را سرلوحه قرار دادند و محکم ایستادند، چراکه اولین قدم برای اینکه دشمنان ناامید شوند صبر است و ما در این جنگ ۱۲ روزه پای ارزش‌های اسلام و ایران ایستادیم.

آیت الله دژکام در تفاوت ارتش جمهوری اسلامی ایران با سایر ارتش‌های جهان تصریح کرد: ارتش ما در راه خدا صبر و استقامت می کند و قوت قلب ما در این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، رهبری و فرماندهی رهبر انقلاب بود.