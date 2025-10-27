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۵ آبان ۱۴۰۴، ۸:۴۳

امیر نعمتی: فداکاری پرستاران ارتش در دوران جنگ بی‌نظیر بود

امیر نعمتی: فداکاری پرستاران ارتش در دوران جنگ بی‌نظیر بود

شیراز- جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به نقش پرستاران در دوران دفاع مقدس و خدمات بی‌وقفه آنان به رزمندگان گفت: خدمات پرستاران ارتش در دفاع مقدس بی نظیر و یک ایثار بود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ نوذر نعمتی صبح دوشنبه در آئین رونمایی از کتاب «بیمارستان شهر عشق» در مرکز پیاده شیراز، به اهمیت و جایگاه قشر زحمت‌کش پرستار در تاریخ و جامعه ایران اشاره کرد و گفت: روز پرستار را روزی خاص و نماد ایثارگری بانوی بزرگ حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) است که نقش کلیدی در نهضت کربلا و حفظ ارزش‌های حسینی داشته است و بدون ایثارگری حضرت زینب، تاریخ و میراث عاشورا کامل نبود و این روز، یادآور فداکاری‌های بانوان و پرستاران است.

وی با اشاره به نقش پرستاران در دوران دفاع مقدس و خدمات بی‌وقفه آنان به رزمندگان ادامه داد: پرستاران در بیمارستان‌های مختلف، مانند بیمارستان ۵۷۶ و بیمارستان‌های منطقه جنوب کشور، که در طول جنگ تحمیلی بیش از ۲۰۰ هزار نفر از جانبازان و شهدا از مسیر این بیمارستان‌ها عبور کرده‌اند، خدمت رسانی کردند که این رقم را نشان‌دهنده اهمیت و حجم خدمات پرستاران در آن دوران است که بدون دغدغه و با تخصص بالا، در کنار فرماندهان و نیروهای مسلح، نقش مهمی در حفظ سلامت و زندگی افراد ایفا کرده‌اند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: پرستاران در دوران کرونا جایی در شرایط بحرانی و در کنار بیماران، ۴۸ ساعت در بیمارستان‌ها حضور داشتند و با فداکاری، به بیماران خدمت می‌کردند و این فداکاری و مهارت نشان‌دهنده برتری و تخصص پرستاران در نیروهای مسلح نسبت به همتایان خارج از نظام است.

امیر نعمتی با بیان اینکه اهمیت و ارزش پرستاری با عبادت و توجه به خدای متعال جایگاه والا پیدا می‌کند، گفت: در شرایط سخت، احساسات عمیق و ناله‌های دل‌سوز نشان‌دهنده ارتباط عمیق و بی‌پایان با خدا است، به گونه‌ای که هیچ دارویی یا مسکن قوی‌تر از این احساسات و ارتباط معنوی نیست و اگر ما چند جمله از این نوع را در زندگی‌مان مدنظر قرار دهیم، راه عاقبت‌به‌خیری را در پیش خواهیم گرفت.

وی با اشاره نام‌گذاری روز ولادت حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) به عنوان روز پرستار، ادامه داد: این روز نماد و یادآور پرستارانی است که با تفکر و روحیه فداکاری، در خدمت جامعه و بیماران هستند و این روز به خاطر وجود چنین پرستارانی نام‌گذاری شده است.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: امام رضا (ع) می‌فرمایند صدای ناله مجروحان در بیمارستان، زیباترین آهنگ و نماد روحیه و معنویت است که این نشان‌دهنده عمق احساس و فداکاری پرستاران است.

کد مطلب 6635542

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