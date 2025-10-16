  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۹

داداشی: وزش باد و نفوذ گردوغبار در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: جو استان تا اوایل هفته آینده پایدار است و در این مدت وزش باد، افزایش ابر و نفوذ گردوغبار در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جو خراسان شمالی تا اوایل هفته آینده پایدار خواهد بود.

وی افزود: پدیده غالب در این مدت، وزش باد در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر و در نواحی مرتفع به‌ویژه در نیمه غربی استان، مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

داداشی بیان کرد: بر اساس مدل‌های گردوخاک، طی امروز و فردا نفوذ توده‌های گردوغبار موجب کاهش کیفیت هوا در پاره‌ای از مناطق، به‌ویژه نوار غربی و شرقی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی همچنین گفت: از نظر دمایی، تغییرات محسوسی تا اوایل هفته آینده در سطح استان مشاهده نمی‌شود.

