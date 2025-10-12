نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای، جو خراسان شمالی طی یکشنبه و دوشنبه پایدار بوده و آسمان در اغلب ساعتها صاف و آفتابی خواهد بود.
وی افزود: از اوایل وقت سهشنبه بهتدریج افزایش ابر بهویژه در نواحی شمال غربی آغاز میشود و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب احتمال بارشهای پراکنده و خفیف، بهویژه در ارتفاعات وجود دارد.
داداشی ادامه داد: از اوایل شب سهشنبه شاهد کاهش ابر خواهیم بود و از روز چهارشنبه تا جمعه مجدداً جو پایدار، آسمان صاف و پدیده غالب وزش باد پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: از نظر دمایی، یکشنبه و دوشنبه تغییر محسوسی مشاهده نمیشود، اما روز سهشنبه با شمالی شدن جریانات جوی، کاهش سه تا پنج درجهای دمای بیشینه در استان مورد انتظار است.
نظر شما