نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، تا حوالی ظهر شنبه پدیده غالب در مناطق نیمه شمالی خراسان شمالی ابرناکی آسمان خواهد بود و از بعدازظهر تا اواخر وقت دوشنبه شب، در اغلب ساعات آسمان استان صاف پیشبینی میشود.
وی افزود: در صبح غبار صبحگاهی و در بعدازظهر وزش باد مورد انتظار است و از اواخر وقت دوشنبه شب تا سهشنبه بعدازظهر، با افزایش ابر و شدت وزش باد در پارهای از مناطق، احتمال وزش باد شدید در برخی نقاط وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: در مناطق نوار غربی و شمال غرب استان بارش پراکنده باران و در ارتفاعات نیز مه پیشبینی میشود.
داداشی بیان کرد: از نظر دمایی، امروز روند کاهشی دما حاکم خواهد بود و از فردا تا صبح سهشنبه افزایش نسبی دما انتظار میرود.
