نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جو خراسانشمالی نسبتاً پایدار است و آسمان صاف پیشبینی میشود، اما در مناطق نیمه شرقی افزایش وزش باد تا اواخر وقت امشب انتظار میرود.
وی افزود: از بامداد سهشنبه بهتدریج وزش باد در سطح استان افزایش مییابد و در مناطق نیمه شمالی افزایش ابر و در نوار غربی، بهویژه مناطق مجاور استان گلستان، احتمال بارش پراکنده وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: بر اساس خروجی مدلهای گردوخاک، از صبح تا بعدازظهر سهشنبه نفوذ توده گردوخاک از سمت شمال استان پیشبینی میشود که موجب کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی در مناطق نیمه شمالی خواهد شد.
داداشی ادامه داد: از روز چهارشنبه تا پایان هفته، جو نسبتاً پایداری در استان حاکم است که با غبار صبحگاهی، افزایش وزش باد در نیمه غربی و افزایش ابر در مناطق شمالی همراه خواهد بود.
وی در پایان گفت: از نظر دمایی، امروز ادامه روند افزایش دما پیشبینی میشود اما با شمالی شدن جریانات از فردا، کاهش محسوس دمای هوا بهویژه در دمای بیشینه انتظار میرود.
نظر شما