۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۲

داداشی: هوای خراسان شمالی ناپایدار و همراه با بارش پراکنده است

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، جو استان تا اوایل شب ناپایدار بوده و در برخی نقاط با وزش باد، افزایش ابر و بارش پراکنده همراه است

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر ناپایداری جو در خراسان شمالی طی سه‌شنبه تا اوایل شب است و پدیده غالب، افزایش وزش باد در ساعات بعدازظهر به‌ویژه در جنوب‌غرب استان خواهد بود.

وی افزود: از سمت شمال‌غرب استان نیز به‌تدریج افزایش ابر و در برخی نقاط به‌ویژه مناطق شمالی و شمال‌غربی، بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: در ارتفاعات استان نیز احتمال مه‌گرفتگی وجود دارد و سامانه بارشی یادشده تا اوایل شب از استان خارج می‌شود و از سه‌شنبه تا پایان هفته جوی پایدار با آسمانی صاف و آفتابی در اغلب مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

داداشی بیان کرد: بر اساس مدل‌های گردوخاک، از سه‌شنبه تا صبح چهارشنبه در برخی مناطق، به‌ویژه شمال و شرق استان، نفوذ توده گردوخاک و کاهش کیفیت هوا محتمل است.

وی در پایان گفت: از نظر دمایی تا پایان هفته تغییرات محسوسی در خراسان شمالی انتظار نمی‌رود.

