اصلاح و بهسازی خط انتقال آب تلچگاه باشت برای تامین آب پایدار ۲۳ روستا

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی از اجرای پروژه مهم اصلاح و بهسازی خط انتقال و چاه تأمین آب در منطقه تلچگاه باشت خبر داد.

مدیرعامل شرکت آبفا کهگیلویه و بویراحمد افزود: طی این پروژه که بدون دریافت اعتبار خاصی و با حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه از منابع داخلی و با همکاری تیم‌های مختلف اجرایی شرکت، انجام شده است، مشکلات اساسی در تأمین آب منطقه رفع شد.

وی گفت: چاه تأمین آب این روستا که طی دو ماه گذشته دچار کاهش قابل توجه دبی آب بود، اکنون با به روزرسانی و نصب پمپ‌های جدید با ظرفیت افزایش یافته از ۸ لیتر به ۱۸ لیتر در ثانیه به‌طور محسوسی ظرفیت انتقال آب آن بالا رفته است.

رضایی یادآور شد: همچنین اصلاح و تعویض ۲.۵ کیلومتر از لوله‌های قدیمی و رفع شکستگی‌های بستر رودخانه باعث جلوگیری از هدررفت آب شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا افزود: این اقدامات موجب شده است تا آبرسانی به ۲۳ روستا با بیش ۵۰۰ خانوار در این مناطق بهبود چشمگیری پیدا کند و مدت زمان قطع و کمبود آب از حالت هفتگی و چندین ساعت در روز به سمت تأمین پایدار و حتی ۲۴ ساعته آب برود.

رضایی اضافه کرد: پیش بینی‌های انجام شده در نظر است که با نصب ژنراتورهای برق، مشکل قطعی برق و قطع آب در سال آینده نیز برطرف شود.