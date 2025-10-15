مهدی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه برگزاری نخستین جشنواره فیلم کمدی ایران در خصوص انتخاب ژانر کمدی اظهار کرد: ژانر فیلمها متناسب با موضوع و شرایط فیلمنامه تعیین میشود و در کنار آثار کمدی، فیلمهایی با موضوعات اجتماعی و درام نیز ساختهام که فضای متفاوتی دارند.
وی ضمن اشاره به مضامین فیلمهای خود، افزود: یکی از آثار در بستر فرهنگی و اجتماعی زنجان اتفاق میافتند، به عنوان نمونه، فیلم «گوالی ژوانگ» داستانی طنزآمیز درباره ذهنیت خوراکهای غیرمتعارف توسط چینیها است که به شکل خلاقانهای روایت شده است.
این فیلمساز جوان ادامه داد: فیلم دوم در ارتباط با یک پهلوان نامدار است که یک روز قصد میکند که زنجیر دور دست خود ببندد و موفق به باز کردن آن نمیشود و در نهایت ارتباطات طنز در اثر این اتفاق شکل میگیرد.
وی در مورد جایگاه فیلم خود در بین دیگر آثار عنوان کرد: سطح فیلمها خوب است خوشساختتر هستند و برخی از آنها بودجه بیشتری صرف کرده و بازیگران حرفهایتری دارند اما اگر داوران نگاه خلاقانهتری داشته باشند و به هوش فیلمسازی توجه کنند، شانس بیشتری انتخاب دارم.
خدایی در مورد بهرهمندی از حامیان مالی خاطرنشان کرد: تهیهکننده فیلم نخست انجمن سینمای جوان بود که بخشی از هزینه را تقبل کرد و مابقی هزینه بر اساس اعتبار شخصی تأمین میشود، یعنی گروههای مختلف برای همدیگر کار میکنیم و فیلم دوم با حمایت یک شخص ساخته شد.
وی در مورد فضای جامعه برای تولید فیلمهای کمدی تصریح کرد: فیلم کوتاه مخاطب عامی ندارد و بیشتر و در جشنواره دیده میشود و خیلی آورده مالی برای تولیدکنندگان ندارد و در واقع فیلم کوتاه پلی برای فیلمسازها است تا بعدا فیلم بلند بسازند.
این کارگردان جوان با اشاره به اینکه ژانر کمدی در بین فیلمهای بلند فروش خوبی دارد، خاطرنشان کرد: فیلمهای کوتاه کمدی هم حتی در جشنوارهها کمتر مورد توجه قرار میگیرند اما به عنوان سکوی پرتاب میتوان به آن نگاه کرد.
وی انجمن سینمای جوان را مهمترین مدرسه آموزش فیلمسازی خواند و گفت: از طرفی مهمترین مرجع حمایتی هم شناخته میشود و سایر ارگانها حمایت جندانی ندارند و البته حمایت آنها نیز مسیر را به سمت تولید فیلمهای سفارشی میبرد که ممکن است از کیفیت آن بکاهد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خدایی، فیلمساز جوان زنجانی و فارغالتحصیل کارشناسی ارشد رشته ادبیات نمایشی و مربی فیلمنامهنویسی انجمن سینمای جوان زنجان، با دو فیلم کوتاه در جشنواره ملی کمدی حضور یافت و موفق به انتخاب در بخش رقابتی شد.
این هنرمند جوان، که سابقه ساخت چندین فیلم کوتاه را در کارنامه دارد، امسال فیلم نخست خود که سال گذشته در جشنواره فیلم کوتاه تهران ارائه کرده بود به جشنواره فیلمهای کمدی ارسال کرده است.
همچنین فیلم دوم وی که با همکاری اعضای انجمن سینمای جوان زنجان و در ژانر کمدی ساخته شده است، توانست در میان آثار مختلف به بخش نمایش جشنواره راه یابد.
