پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز پنج شنبه ۲۴ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعدو برق و در محدوده دریایی استان افزایش سرعت باد پیش بینی می‌شود.

امروز به ویژه در ساعات صبح تا ظهر، دریا با افزایش سرعت باد جنوب شرقی متلاطم و در شرق تنگه هرمز نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود.

بیشینه سرعت باد در شرق تنگه هرمز گاهی به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به محدوده ۱۳۰ سانتیمتر می‌رسد.

وزش باد جنوب شرقی با شدت کمتر در ساعات صبح تا ظهر جمعه نیز در مناطق دریایی استان تداوم دارد.

در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه در مناطق شرقی و شمالی و نقاطی از مناطق مرکزی، رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق و در پاره‌ای نقاط احتمال تگرگ و سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات دوری شود.

به لحاظ دمایی در امروز کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه در برخی نقاط استان مورد انتظار است.