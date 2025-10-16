صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرگزاری مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (پنجشنبه، ۲۵ مهرماه)، در اردبیل شاهد رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد خواهیم بود. همچنین در شمال آذربایجان شرقی و شمال اردبیل افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز شنبه (۲۶ مهر)، در غرب سواحل دریای خزر احتمال رگبار پراکنده وجود دارد. طی سه روز آینده، به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، در جنوب سیستان‌وبلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان رشد ابرهای همرفتی رخ می‌دهد که با احتمال رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک همراه خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت سایر مناطق کشور بیان کرد: طی این مدت، در اکثر مناطق کشور آسمان صاف تا کمی ابری و جو نسبتاً آرام خواهد بود. با این حال، در پنج روز آینده وزش باد نسبتاً شدید در جنوب غرب، شمال‌شرق و شرق کشور پیش‌بینی می‌شود که در نقاط مستعد می‌تواند منجر به خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.

ضیائیان در پایان با اشاره به آخرین وضعیت جوی پایتخت گفت: امروز (۲۴ مهر)، آسمان تهران صاف و در برخی ساعات همراه با غبار رقیق و وزش باد ملایم خواهد بود. دمای کمینه تهران ۱۷ درجه و دمای بیشینه ۲۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.