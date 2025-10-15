به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست شامگاه چهارشنبه بیست و سوم مهرماه در نشست صمیمی فعالان اقتصادی شهرستان سراب که با حضور سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: فعال‌سازی طرح تولید آلومینا به‌عنوان پروژه‌ای راکد و مهم در حوزه وزارت صمت در دستور کار قرار دارد. همچنین احیای منطقه ویژه اقتصادی سراب از اولویت‌های اصلی استان است.

وی با اشاره به طرح‌های کارآفرینانه در حوزه صنعت افزود: توسعه کارخانه سیما بافت با حمایت مدیریت استان دنبال می‌شود و در حوزه جذب سرمایه‌گذاری نیز تاکنون ۱۵ طرح بخش خصوصی در شهرستان سراب جذب شده است.

استاندار آذربایجان شرقی، کشت گلخانه‌ای، کشت و صنعت، دامپروری، تولید عسل، فرآورده‌های لبنی و مربا را از ظرفیت‌های مهم شهرستان سراب برشمرد و گفت: این حوزه‌ها از مزیت‌های رقابتی شهرستان هستند و دولت از فعالان این بخش‌ها حمایت می‌کند. همچنین فرش مهربان و شربیان نیز به‌عنوان برندهای محلی مورد توجه ویژه قرار دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های استان در زمینه انرژی اشاره کرد و گفت: برای رفع ناترازی انرژی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در سطح استان به‌صورت متوازن دنبال می‌شود. هر چند اولویت سرمایه‌گذار برای ما مهم است، اما تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر در همه شهرستان‌ها توزیع شود.

سرمست جذب خیرین در حوزه مدرسه سازی، بهداشت و درمان را نیز از اولویت‌های مدیریتی استان دانست و افزود: در حوزه گردشگری نیز پروژه‌های متنوعی از جمله ساخت هتل، پل معلق، بوم گردی و سایر طرح‌های زیر ساختی در شهرستان سراب در دست پیگیری است که حمایت دولت را به‌همراه دارد.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به پروژه‌های زیربنایی شهرستان گفت: پروژه بزرگراه سراب–نیر–اردبیل از طرح‌های مهم در دست اجراست که به‌صورت جدی پیگیری می‌شود. هدف ما تکمیل میدانی و عملیاتی پروژه‌های ناتمام و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین برای توسعه شهرستان است.

وی اظهار داشت: امروز استان آذربایجان شرقی میزبان وزیر محترم صمت و اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی است که حضور آن‌ها فرصت ارزشمندی برای بررسی میدانی طرح‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی فراهم کرده است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سیاست‌های استان در تعامل با مجلس و بخش خصوصی افزود: در مدیریت استان بنا را بر تعامل سازنده با نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و پارلمان بخش خصوصی گذاشته‌ایم تا با استفاده از تمام ظرفیت‌ها، توسعه متوازن و رونق اقتصادی در همه مناطق استان محقق شود.

سرمست از افزایش رفت‌وآمد مسئولان ملی به استان خبر داد و گفت: در هفته‌های اخیر شاهد حضور مستمر معاونان وزرا و اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در استان هستیم که این حضورها علاوه بر بازدید میدانی از طرح‌ها، فرصتی برای طرح مستقیم مشکلات از سوی کارآفرینان و صنعتگران فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: در همین راستا، سه‌شنبه‌های اقتصادی را برای حضور میدانی در واحدهای تولیدی و بررسی مشکلات آن‌ها در محل کارخانه‌ها برنامه ریزی کرده‌ایم و جمعه‌ها نیز با عنوان جمعه‌های کاری برای رسیدگی به مسائل کارآفرینان در نظر گرفته‌ایم.

استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم سراب در مجلس گفت: نصیرپور از نمایندگان فعال و پیگیر استان هستند که از حضور وزرا و مقامات ملی نهایت استفاده را برای توسعه شهرستان سراب می‌برند و مدیریت استان نیز از این رویکرد استقبال و حمایت می‌کند.