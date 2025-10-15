به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست عصر روز چهارشنبه بیست و سوم مهرماه در حاشیه بازدید از پروژه نفلین سلنیت سراب که با حضور سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد، گفت: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های استان، طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت است که متأسفانه بیش از ۳۰ سال دچار رکود شده و نیازمند آسیب‌شناسی دقیق است.

وی افزود: بازدید امروز وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در همین راستا انجام می‌شود تا با بررسی میدانی و نگاه کارشناسی وزیر محترم، مسیر احیای این طرح راهبردی مشخص شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت اقتصادی این پروژه گفت: تولید آلومینا از نفلین سینیت یک محصول استراتژیک است که می‌تواند به عنوان مزیت نسبی استان مطرح شود. با پیگیری‌های نماینده شهرستان و حمایت وزارت صمت، این پروژه پس از سه دهه بلاتکلیفی به سرانجام می‌رسد.

سرمست همچنین به موضوع منطقه ویژه اقتصادی سراب اشاره کرد و گفت: منطقه ویژه اقتصادی سراب تصویب شده و تلاش داریم با همکاری وزارتخانه مربوطه، آن را فعال کنیم تا زمینه توسعه صنعتی شهرستان بیش از پیش فراهم شود.

وی به بازدید وزیر صمت از واحد صنعتی سراب‌بافت نیز اشاره کرد و گفت: این واحد از جمله صنایع مهم شهرستان است که طرح توسعه‌ای آن در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با حمایت وزارت صمت، مسیر توسعه و اشتغال‌زایی آن تسهیل شود.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان خاطر نشان کرد: فردا در جمع فعالان اقتصادی شهرستان، جمع‌بندی نهایی درباره وضعیت پروژه‌های سراب انجام خواهد شد و در سطح استان نیز با همراهی وزیر محترم و نمایندگان مجلس، روند بررسی و حمایت از طرح‌های اقتصادی ادامه خواهد داشت.

استاندار در پایان گفت: از وزیر محترم صمت به دلیل قبول دعوت استان و همچنین از دکتر نصیرپور، نماینده محترم مردم سراب که همواره پیگیر پروژه‌های شهرستان هستند، تشکر می‌کنیم. امروز میزبان وزیر محترم صمت، همکاران ایشان و اعضای کمیسیون صنایع مجلس در استان هستیم و امیدواریم با حضور آنان بتوانیم از پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مهم در سراسر استان حمایت و پشتیبانی لازم را انجام دهیم.