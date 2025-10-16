به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعلی عمادی، مشاور رئیس‌جمهور، با جمعی از مدیران و مسئولان حوزه علمیه اصفهان با حضور آیت‌الله سیدیوسف طباطبائی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان ظهر پنجشنبه برگزار شد. در این دیدار، مجموعه‌ای از مباحث اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی کشور با محوریت نقش اصفهان در تحولات ملی به گفت‌وگو گذاشته شد.

در آغاز جلسه، مدیران حوزه علمیه ضمن قدردانی از عملکرد دولت در شرایط اقتصادی و فرهنگی حساس کشور، بر ثبات مدیریتی و رویکرد واقع‌گرایانه دولت تأکید کردند. حاضران معتقد بودند که دولت توانسته در فضای پرچالش اقتصادی، مسیر کنترل تورم و تقویت شاخص‌های فرهنگی را با برنامه‌ریزی منسجم دنبال کند. همچنین به نیاز مردم به توجه جدی‌تر به معیشت و عدالت اقتصادی اشاره شد.

در بخش دیگری از این نشست، برخی سخنرانان با یادآوری نقش تاریخی اصفهان در دوران دفاع مقدس، این استان را پیشرو در حفظ ارزش‌های دینی و انقلابی دانستند.

روحانیون حاضر بر اهمیت جایگاه فرهنگی اصفهان در گسترش بینش دینی و تقویت هویت ملی تأکید کردند و آن را ظرفیتی برای تحکیم وحدت اجتماعی و گسترش معنویت در فضای عمومی کشور خواندند.

تأکید عمادی بر تعامل بین‌المللی و منافع ملی

حجت‌الاسلام عمادی در ادامه با اشاره به مواضع دولت در صحنه سیاست خارجی و بازتاب سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل، از تلاش‌های دولت برای تقویت روابط بین‌المللی و ارتقای وجهه جمهوری اسلامی در جهان سخن گفت.

وی حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از منافع ملی را اصول راهبردی دولت در عرصه سیاست خارجی دانست و رویکرد دولت را مبتنی بر منطق گفت‌وگو و تعامل عزتمندانه توصیف کرد.

دغدغه‌های اقتصادی روحانیون اصفهان

برخی مدیران حوزه علمیه نیز ضمن تأکید بر واقعیت‌های اقتصادی استان، از چالش‌های موجود در زمینه تخصیص بودجه و سیاست‌های مالیاتی انتقاد کردند.

آنان معتقد بودند که کمبود منابع مالی و نحوه اجرای برخی مقررات مالیاتی، فشار قابل‌توجهی بر مردم و فعالان اقتصادی اصفهان وارد کرده و خواستار بازنگری در سازوکارهای حمایتی دولت شدند تا زمینه رونق پایدار در بخش‌های تولیدی و خدماتی استان فراهم شود.