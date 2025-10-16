کشف ۱۵۹۰ دستگاه تلفن همراه قاچاق در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گمرگ شیوو شهرستان بندر لنگه در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز به یک فروند لنج باری حین تخلیه بار مشکوک شده و پیگری موضوع را دردستور کار دادند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از شناور مورد نظر تعداد ۱ هزار و ۵۹۰ دستگاه تلفن همراه خارجی قاچاق و خارج از کالاهای مجاز ملوانی کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده از این شناور را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۶۰ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار کرد: در این رابطه ناخدای لنج دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.