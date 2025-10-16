  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱

کشف ۱۵۹۰ دستگاه تلفن همراه قاچاق در بندرلنگه

کشف ۱۵۹۰ دستگاه تلفن همراه قاچاق در بندرلنگه

بندرعباس- فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف ۱ هزار و ۵۹۰ دستگاه تلفن همراه قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال از یک فروند لنج باری در گمرک غرب استان مستقر در بندر شیوو شهرستان بندر لنگه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گمرگ شیوو شهرستان بندر لنگه در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز به یک فروند لنج باری حین تخلیه بار مشکوک شده و پیگری موضوع را دردستور کار دادند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از شناور مورد نظر تعداد ۱ هزار و ۵۹۰ دستگاه تلفن همراه خارجی قاچاق و خارج از کالاهای مجاز ملوانی کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده از این شناور را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۶۰ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار کرد: در این رابطه ناخدای لنج دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد خبر 6624523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها