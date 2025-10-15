کشف ۱۸۰ دستگاه جی پی اس قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گمرگ شیوو شهرستان بندر لنگه در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز به یک فروند لنج باری حین تخلیه بار مشکوک شده و پیگیری موضوع را در دستور کار دادند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از شناور مورد نظر تعداد ۱۸۰ دستگاه جی پی اس خارجی قاچاق کشف کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده از این شناور را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۸ میلیارد ریال عنوان کردو اظهار داشت: در این رابطه ناخدای لنج دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.