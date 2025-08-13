کشف محموله بی سیم قاچاق از یک فروند شناور در پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گمرگ شیو شهرستان پارسیان در اجرای طرح بازدید از شناورهای ملوانی حین گشت زنی در محوطه اسکله به یک فروند لنج حین تخلیه بار مشکوک شده و موضوع را در دستور کار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با حراست اسکله در بازرسی از شناور مورد نظر ۴ دستگاه پهباد موتورسمپاش و متعلقات مربوطه و۲۰ دستگاه بی سیم قاچاق کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده از این شناور را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۱ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم ناخدای لنج دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.